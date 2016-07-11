决胜120天！——麦子金服跨入百亿互联网金融俱乐部的奥秘

由来自阿里的杨恒领衔，来自沪江网的何建、90后创业老兵陈展等人所构建的麦子军团，以120天的改革时速，领导移动金融服务集团—麦子金服，昂首跨入了“百亿俱乐部”，目前正实施3年平台累计成交额千亿的战略计划。
麦子金服CEO杨恒
作为麦子金服和咕咚公益跑项目的领跑人,登顶海拔5895米的非洲最高峰乞力马扎罗山巅（Kilimanjaro）之后，杨恒终于体会到了海明威为什么要将其同名小说中的场景放在这样一个极地。
乞力马扎罗四季交错，温差瞬间发生，除此，在整个攀登过程中，缺水、缺氧、饥饿、体乏、失明等极端事件都是常态。同行的人中，有人因严重高反和丧失斗志，最终选择了退出，而在自我对抗的意志下，杨恒最终完成了自己继2014年征服南极之后的第二场极地之战。由此，在其“7＋2（世界七大洲最高峰及南、北两极徒步探险）”的计划中，目前完成了两项。
杨恒是上海麦子资产管理有限公司（以下简称“麦子金服”）的首席运营官。麦子金服由80后女性创业家黄大容将其在2009年之后连续创立的8家公司重组而成，目前旗下品牌主要是：金融云技术服务平台“诺诺镑客”、大学生借贷平台“名校贷”、房产抵押融资平台“大房东”、移动互联网金融平台“财神爷爷”，及诺宜财富旗下互联网投融资平台“Nonobank”和诺友金融。和一般P2P不同，麦子金服实际是一家包括财富管理、股权投资、投融资咨询等综合资产管理服务的移动金融服务集团。
麦子金服一向低调，直到去年4月8日，由海通创新资本（隶属海通证券）对其进行8.7亿元A轮融资，并创下当年互联网金融行业中最大一笔融资后，公司才正式进入公众视线。与此同时，麦子金服在去年加快了管理级人才的补充。亮点是，引入了来自BAT等知名互联网公司的优秀互联网人才，同时引进了招商银行、中国平安、复星集团等综合性企业中高层管理者。由此，麦子金服在去年正式完成了由股东管理模式，向经理人管理模式的转接。
根据公开信息，截止去年，麦子金服旗下平台已经以130亿元的累计成交额，加入到了行业“百亿俱乐部”，不仅如此，公司准备实施3年平台累计成交额达千亿的战略计划。
在如今行业频爆负面的环境下，麦子金服如何于淤泥不染，如何保持公司“格莱珉模式”的纯洁性，这不仅对麦子金服股东提出挑战，也对杨恒的管理团队提出了课题。
“没人知道互联网金融的山顶是什么，任何行业都会在初期发展中经历挫折，有的会倒下，有的继续走自己的路，”杨恒做了一个“窄门和宽门”的比喻：“和极限登山有些类似，基于互联网金融本身的艰难性、复杂性，它注定是一个‘窄门’，这会让抱着走‘宽门’思维的企业流血，甚至死亡，但走过‘窄门’的企业一定会登上山顶，并收获最美的风景。”
互联网金融行业公司多属创业创新类，无论是战略设计、执行和具体运营管理，实际都由创始股东担当，而像麦子金服在这么短的时间内，就将大部分运营权托付给高级管理人员的公司并不多见。那么，麦子军团的领头人—来自阿里的杨恒，是怎样一个人，他如何在进入公司后的几个月内，就领导公司闯入“百亿俱乐部”？
出生于1979年的杨恒，2005年毕业于南开大学国际商学院，并获得管理学硕士学位，在校期间师从管理学家白长虹，曾为招商银行、建设银行、泰达控股等公司提供过管理咨询顾问服务，涵盖的专业领域包括市场推广、服务体系、营销体系、绩效体系、战略规划等。其后，杨恒南下深圳4年，履历金地集团、招商证券、香港沿海地产集团等上市公司的经营管理部、投资策划部等核心部门，在战略管理、营销策划、品牌管理、公关传播、企业文化等领域迅速积累实战经验。
2009年初，杨恒加盟了阿里。此后的6年，杨恒历任市场总监、运营总监、产品运营总监等职位。除了参与双十一、双十二等家喻户晓的活动外，还带过直通车、淘宝联盟等若干条重要的业务线，这些业务支撑起阿里营收的半壁江山，借此构建了自己在阿里的价值。
杨恒和麦子金服的关系，始于他无意中的一次简历更新。“至于什么时候更新的，我记不清楚，至少应该有3、4年了，当时并没有想要离开阿里。”杨恒告诉《经理人》，正是这份简历，引发了黄大容及合伙人之一—分管人力资源的陈利华的兴趣。彼时，麦子金服正物色一个合适的高管，基本锁定来自BAT，且更希望出自阿里。
由于对麦子金服缺乏了解，杨恒先是拒绝了陈利华的邀请，但陈利华却亲自跑到杭州和杨恒当面沟通，随后，黄大容也欲赴杭面洽杨恒。盛情之下，杨恒决定跑一趟上海并和黄大容照面。
杨恒告诉《经理人》，基于“人、公司和行业”等三个原因，最终决定“转嫁”麦子金服。首先，和黄大容聊过之后，杨恒肯定了这位比自己小几岁的80后创始人，认为她“大气，且有格局意识”；其次，经过5～6年的发展，公司由当初传统金融思维和管理模式，通过转型、变局，最终脱胎成纯互联网金融公司，证明麦子金服具有不断进取的基因和能力，且股东稳定和团结；最后，是互联网金融行业的广阔前景。
杨恒对互联网+，总结过一个“三波论”：第一波是互联网+信息，产生了新浪等门户；第二波是互联网+通讯，腾讯诞生；第三波是互联网+商业，催生了阿里。那么，第四波在哪里？“从2014年开始，热点就是金融、医疗、教育，而金融的价值更为凸显。”杨恒告诉《经理人》，互联网金融挑战、变革传统金融是大趋势，从职业或事业选择而言，必然顺势而为。
杨恒很清楚，麦子金服希望他用阿里的互联网管理标准来完善公司。
“2015年7月，我来了后发现，尽管公司经历6年，创新多项互联网金融业务，但增速没有想象中那样迅猛，经过半个月对各部门、员工沟通和了解，总结来说，公司在战略和业务上的聚焦、管理和执行力、员工战斗力等问题上都亟待改变。为加快和系统解决这些问题，我提出了‘元旦攻坚计划’。”杨恒表示，“元旦攻坚计划”源自管理学中的“120天理论”—即，系统性解决公司存在的管理、业务复杂问题的最佳变革期为120天，如果不能在这期间解决，则多数管理问题将继续存在形成惰性，就很难解决了。
按照理论和时间推导，杨恒计划从2015年8月初开始，启动120天管理变革，直至2016年元旦为终点，并产生绩效。
根据杨恒的解释，2015年7月之前，公司当时主要有四个业务子公司及若干职能部门，而整个“元旦攻坚计划”则主要围绕彼此之间的业务关系、业务重心，以及业务公司和职能部门的协调配合来展开。对互联网金融公司而言，从业务分类角度，主要是“借”和“贷”（注：会计科目语境）。“借”是通过“资管产品”实现，而“贷”则通过“网贷”实现。
麦子金服的网贷业务主要集中在针对大学生的“名校贷”和针对房产抵押的“大房东”进行。“名校贷”2013年上线运行，交易量以月均53%的速度稳步增长，目前服务约已覆盖全国2856所专科、本科及以上高校，而“大房东”截止去年底放款就超过10亿元，是解决中小微企业融资的一条便捷路径。
再看“资管产品”。麦子金服主要就是把来自“名校贷”和“大房东”的债权转成“资管产品”，该业务即由旗下NONOBANK平台负责运营。“资管产品”直接对应的就是资金。“此前，NONOBANK平台的‘资管产品’在市场上表现得不温不火。”杨恒和何建在回顾去年上半年运营状态时，同样表态。
因为互金行业的业务逻辑，借和贷两端必须保持适度均衡才能稳健发展，而回顾麦子金服的6年历史，借一直是麦子的短板，所以贷也无法充分发挥自己的潜能。“这就是解决业务困境的关键要素。”杨恒表示，“要想改善公司的运营管理状况，先摸清业务逻辑，再找准业务瓶颈，然后因势利导重设战略和业务目标，相应的调整组织架构、重新分配资源，再辅之以配套的激励措施，这一整套系统的打法，就是对症下药。”而短期内要想倚靠NONOBANK一条业务线改变公司的面貌会有难度，所以杨恒同时向新产品财神爷爷倾注了大量资源和精力，并且让两条业务线形成良性的业务互补和竞争，很快就彻底改变了麦子金服以往借弱于贷的局面。
何建是杨恒管理体系内的核心VP，1984年出生的何建毕业于上海对外贸易大学，获得经济学硕士，他的职业生涯起点是知名创业投资人袁岳创立的零点咨询，做了6年客户总监，每年接触300多位不同行业的客户，在战略制定、商业模式设计，组织能力建设、市场与品牌传播以及用户洞察等方面积累大量商业实战经验，其后又在知名互联网学习平台沪江网负责互联网产品运营和对外战略合作，对于移动互联网产品设计与运营建立了自己的一套体系。
麦子金服旗下NONOBANK CEO何建
和杨恒类似，何建也在2015年年初转投麦子金服。刚开始，何建只在NONOBANK平台负责战略合作业务，一次偶然的午餐对话，何建系统分析了目前NONOBANK平台存在的问题，以及对应的策略，所有这些让黄大容眼前一亮，其后被任命为该业务的CEO。针对NONOBANK之前不温不火的状况，何建任命后第一件工作就是深入不同职能部门轮岗半个月，结束后拟定了非常细致的《NONOBANK发展规划与落地方案》，有趣的是，今天看来，这个方案中设定的发展目标都超额完成，其中的落地方案基本吻合了NONOBANK后来的发展路径。
作为改革者，在面对改革阻力的情况下，何建在团队中不断通过产品、运营、市场等具体项目不断树立工作高标准，同时建立“嗨狼”团队文化—即鼓励团队成员内心强大，不惧摩擦重视协作、保持创业“狼性”战斗力，同时寻找工作中的乐趣，并相继从组织结构、人员布局、产品定位、服务体系、数据分析推行改革，包括重新梳理和搭建更合理的组织架构、本着对金融行业的敬畏严格甄选并引进更加专业的人才、针对不同用户的需求开发新产品、改善客户服务体验、基于后台的数据分析来提升新客的数量和老客户的留存等等。这一系列变革为NONOBANK带来了全新的活力，15年底，观察NONOBANK运营成长的几个关键指标，如获客成本和用户留存率，都已在同行业的同类产品中名列前茅。
2016年，何建计划为NONOBANK这一诞生6年的老品牌进行品牌升级，这个决定源于一位投资人的真实故事：何建和其团队发现有位初为人母的投资用户居然在产后的第一时间，选择在NONOBAN的论坛上发布她的生产故事和孩子照片。这份出乎意料的信任让何建认识到，对于运营者来说，平台上的投资人，不是冷冰冰的后台数字，而是每个真真实实的人，这些人大多是80～90后，正逐步成为家庭、社会的中坚力量，他们投资行为的背后有着对幸福生活的向往与追求，这些不应被忽视。他对新的NONOBANK品牌升级提出了更高的期望服务新中产人群，引领和传播新的价值观和生活方式，提倡“向往品质，而又追求真实有爱；胸怀事业，而又拥抱健康乐活；渴求财富，而又徜徉幸福人生”。
无论对用户还是对内部员工，何建都践行“以事载道，借事修人”，而商业是做“事”最好的载体，何建认为商业不是目的，而是手段，商业的价值在于可以通过企业运营、产品和服务、组织发展等等能够让投资人和员工成为更好的自己，获得更好的人生体验和人生幸福。
麦子金服旗下财神爷爷CEO陈展
财神爷爷的出现是麦子金服基于用户调研为了迎合市场需求而开发的创新产品，相较NONOBANK产品偏定期理财的定位，财神爷爷的产品更加灵活方便。财神爷爷CEO陈展也是被黄大容挖来，其与何建同为杨恒管理体系内的核心人物。杨恒是70后，何建是80后，陈展则为90后。按如今“网红”语镜，陈展易被贴上“霸道总裁”的标签，但黄大容敢任命一个90后担任旗下子业务公司的CEO，陈展一定有其夺人之处。
陈展毕业于华东政法大学社会学专业，其在校期间就一直在“折腾”，先是开餐厅，后推出“校园推客网”，并因此获得过天使投资。毕业后，进入驻地在北京的大学生分期业务公司做CEO管培生。正是在该平台，陈展开始接触和熟悉网贷，并发现行业存在的两大空白：第一、缺乏一家具有市场影响力的纯移动金融的投资平台；第二、以目前市场资源整合能力而言，市场上缺乏一款真正令人尖叫的投资产品。
陈展是在偶然的契机下牵上了麦子金服的手，“一般般。”这是麦子金服创始人黄大容对陈展的第一印象。在她看来，这个由内部人员推荐的92年男孩并无过多出彩之处。
“第一次见面确实没有给她留下太深的印象，但当我第二次有针对性地提出很多关于财神爷爷的建议时，她提起了兴趣；第三次，我直接带上了方案。”黄大容最终选定了陈展。再提起这个92年的男孩，她用了几个词：沉稳、产品感棒、学习能力强。
组建团队并非一朝一夕。陈展决定先把改版后的产品做出来，再扩充团队。他拉着前同事来到上海，借助麦子金服的技术团队，准备大干一场。
“知己知彼，方能百战百胜。”陈展首先完成了几乎所有竞品的对比分析，并潜入竞争对手的投资人QQ群。“他们抱怨提现慢，那我在与支付机构合作时，就找提现速度快的。总之他们觉得哪个环节不好，我就在产品设计上重点改善这个问题。”产品改版有了大体的框架，陈展与现有团队成员立即开始了疯狂的17天小黑屋生活进行产品的封闭开发，同时让种子用户深度参与进来，并选择如美甲、专车等一些O2O平台用户进行行销，积累了第一批用户。改版后的财神爷爷APP在2015年7月24日正式上线。陈展想得很清楚，财神爷爷只专注做一款主打产品，即8.88%的活期投资，对接麦子金服旗下的资产端大房东和名校贷。47天后，日交易额就突破了1000万元，68天后，日交易额突破5000万元，上线99天交易量超过20亿元。
这群90后给麦子带来了全新的活力……
对此，杨恒向《经理人》表示，这一基于移动端投资的爆款产品，刷新了此前所有公司投资产品的增速。为了鼓励财神爷爷团队，和激励所有组织部门的进取，公司在内部特意嘉奖财神爷爷团队。
除了在运营方面，在社会公益方面，杨恒率领的麦子金服也在运动公益领域寻求多赢，目前正在进行的咕咚公益跑项目，不仅可以实现全民运动，还可以号召大家为爱而跑，麦子金服会捐献等额公益金用于大学生创业等公益项目。
未来麦子金服的战略还会有很多延伸，比如消费金融、私募股权基金等，但只有做好当前的基础业务才会有更高远的未来。投过NONOBANK和财神爷爷的逆袭大战，这让我们看到麦子金服更长远的可能。
杨恒向《经理人》透露，这次在乞力马扎罗登顶过程中，其实中间有一阵子因缺氧而导致意识模糊，只见白皑皑的雪，其他感官反应都异常迟钝，但一股一定要达到目的的信念支撑他，爬上去，爬上去，最后登顶成功。“其实，这和麦子金服所处的当下环境一样，互联网金融行业并非一路风景，但只要坚持不懈努力，经过这轮市场竞争优胜劣汰后，优秀的公司会脱颖而出。”
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一手货源ږ外贸高仿ږ外贸原单 http://t.cn/RMN5yzz范思哲Versace⅝LV⅝卡地亚⅝阿玛尼⅝GUCCI⅝LV⅝万国⅝
原单A货ﯭ精品原单ﯭ外贸高仿 http://t.cn/RMN5GYcTiffany⸖香奈儿⸖爱马仕⸖Burberry⸖Tiffany⸖爱马仕⸖LouisVuitton⸖阿玛尼⸖万国⸖
高仿原单ౣ顶级A货ౣ精品原单 http://t.cn/RMN5t1CLouisVuittonᑈRolexᑈIWCᑈ路易威登ᑈ爱马仕ᑈ
精品原单ꖛ一件代发ꖛ高仿原单 http://t.cn/RMN5VcOchanelﯖ百达翡丽ﯖ劳力士ﯖ伯爵ﯖBurberryﯖBurberryﯖ蔻驰ﯖ路易威登ﯖCoachﯖ
精品原单⣰1:1包包⣰一手货源 http://t.cn/RMN5MPK伯爵⠪积家⠪LouisVuitton⠪迪奥⠪Coach⠪
一手货源༕顶级A货༕1:1包包 http://7776.118v.netMontblancオBvlgariオBallyオBvlgariオCartierオ巴利オCartierオ
高仿手表ﺉ高仿奢侈品ﺉ精仿奢侈品 VX:LoveMeJck蒂芙尼巴利蔻驰CartierCartier积家蔻驰阿玛尼
A货货源复刻手表原单A货 V:LoveMeJckHermesꈔ迪奥ꈔ卡地亚ꈔ古驰ꈔ普拉达ꈔ
1:1包包⯮一件代发⯮精仿奢侈品 http://5633.118v.netHermes⎕Bvlgari⎕Coach⎕Tiffany⎕博柏利⎕江诗丹顿⎕Burberry⎕LV⎕
源头货７原单奢侈品７复刻手表 http://7177.118v.net蒂芙尼ހBallyހCartierހ江诗丹顿ހ路易威登ހRolexހ积家ހ
顶级A货৩外贸原单৩源头货 加微Xin：LoveMeJckCartierㄎHermesㄎ万国ㄎBvlgariㄎMontblancㄎ宝格丽ㄎTiffanyㄎLouisVuittonㄎ
原单奢侈品Ⱘ高仿包包Ⱘ外贸高仿 VX:LoveMeJckPrada•万宝龙•菲拉格慕•伯爵•万宝龙•Montblanc•
顶级A货ఎ高仿包包ఎ外贸原单 http://t.cn/RMNNHBlBallyㆡ路易威登ㆡ香奈儿ㆡ博柏利ㆡLVㆡ积家ㆡ阿玛尼ㆡ积家ㆡ
A货货源复刻手表源头货 http://7677.118v.net爱马仕ꆶ劳力士ꆶDiorꆶTiffanyꆶCartierꆶHermesꆶ
原单A货︘精品原单︘外贸高仿 加微Xin：LoveMeJck积家万国BurberryDiorBally
一件代发I精品原单I外贸原单 http://t.cn/RMNNgta路易威登ｼ蔻驰ｼ巴利ｼ百达翡丽ｼ江诗丹顿ｼRolexｼ爱马仕ｼ普拉达ｼ博柏利ｼ
一手货源చ精仿奢侈品చ外贸高仿 加微：LoveMeJck爱马仕בֿMontblancבֿ古驰בֿBvlgariבֿ迪奥בֿ
高仿包包ꌑ一件代发ꌑ原单A货 V:LoveMeJckLouisVuitton范思哲Versace百达翡丽爱马仕古驰蔻驰GUCCILV
外贸原单ԟ高仿原单ԟ精仿奢侈品 VX:LoveMeJckTiffanyⰥRolexⰥ蔻驰ⰥLouisVuittonⰥDiorⰥBurberryⰥBurberryⰥRolexⰥ
奢侈品ﻴ精仿奢侈品ﻴ源头货 V:LoveMeJckTiffany﷼卡地亚﷼Bally﷼Hermes﷼劳力士﷼GUCCI﷼LV﷼
顶级A货ž源头货ž外贸高仿 http://4523.118v.net宝格丽ㄬLouisVuittonㄬchanelㄬ伯爵ㄬ范思哲Versaceㄬ
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一件代发⤿奢侈品⤿原单A货 VX:LoveMeJckIWCࢇ路易威登ࢇLVࢇ普拉达ࢇ阿玛尼ࢇRolexࢇ阿玛尼ࢇ
1:1包包ኽ源头货ኽ精品原单 +VX：LoveMeJck菲拉格慕ꆽ博柏利ꆽchanelꆽIWCꆽ路易威登ꆽCoachꆽ巴利ꆽ
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顶级A货ޝ原单A货ޝ源头货 加微：LoveMeJck博柏利ၾ万国ၾ古驰ၾ古驰ၾchanelၾ万宝龙ၾ
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源头货ᐈ原单包包ᐈ高仿奢侈品 118v.net积家אַ阿玛尼אַCartierאַHermesאַ蔻驰אַBurberryאַ
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一手货源高仿奢侈品源头货 加微：LoveMeJckDiorﭽ博柏利ﭽ卡地亚ﭽ蔻驰ﭽBvlgariﭽ普拉达ﭽ万国ﭽMontblancﭽBallyﭽ
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