三大思维成就一家公司

建立企业家的三大思维能力，第一是用未来看现在—选择路径；第二是用高空看格局—进行布局；第三是用外部看自己—客户导向。企业家如果能塑造这三大思维，就会让自己的企业勇往无前、获得成功。

■ 文 / 史永翔 YTT史永翔商学院创建人，利润学创始人

企业家的思维一定要与常人有所不同，如果按常人的思维思考问题，一定会在做决策的时候形成很多障碍。

常人思维的第一个局限是经验。曾经有过的经验会形成思维的惯性，一旦形成惯性就不可能创造新的市场、新的产品，也找不到新的需求。经验虽然是常人的思维，但是没有经验又无法把握常规的事物，因此企业家既要有经验，又要脱离经验的限制。

第二个局限是知识。书本上的东西能训练我们的逻辑思维方式，但是书读多了以后容易拘泥于知识。在创新过程中我们既要学习知识，也要跳开知识的限制。

第三个局限是羊群心态。遇到没有尝试过的事情，常人会感到害怕，这时候往往会跟着别人的想法走，形成羊群心态。但是企业家的成功是个体，而不是群体，需要通过创新将一个行业的潜力激发出来。英国有一家维珍公司，他总是在传统的行业里进行创新，从而获得成功。

要成为一个成功的企业家有三个思维非常重要。第一个思维是用未来看现在；第二个思维是用高空看格局；第三个思维是用外部看自己。这三大思维是如何形成的？

用未来看现在

一般常人的角度都是用现在看未来，比如一个人要去创业，基本的动机都是想赚到钱。有一位做投资的朋友告诉我，从他们多次投资的经验来看，有钱的人创业成功的概率往往要比没有钱的人高。这是因为有钱的人往往能够从未来看今天，他做安排的时候会有一个目标，然后再去推进。而一个穷小子去创业，想得最多的问题是如何改善生活，他会每天拘泥于现实生活的改善，遇到事情的时候很快就会向现实妥协。

一个成功的企业家需要不断战胜现有的困难，逐步推进自己的目标。有些创业者在听了成功企业家的故事之后，便到处寻找故事中所具备的条件、环境和因素，他在找一种契合的条件，而这种契合的条件会使他不断地拘泥于过去的思维之中。还有一种人天天跟别人比较资源，但是企业的成功并非是资源比别人多，资源永远都是不够的，如果要依靠资源才能办事，那只能叫做经理人。经理人更多的是基于资源做事，而企业家更多的是创造条件做事。

那么如何用未来看现在？

首先要有时间的空间感。时间的长度一旦确定，看问题的角度就不一样了。人生的终点都是坟墓，从死亡的角度回头看今天，就会发现时间的纬度，有了空间感之后对很多事情就能想得更明白。当你今天是一位80岁的老人，看到20几岁的年轻人纠结于一件事情的时候，你突然会发现这仅仅是在一个人生长途中的一座小桥，只是选择要不要过去而已。不过这座桥还可以绕着河流走，其实人生的路有很多种，所以要用未来看现在。用这样一个时间跨度来看待自己人生的时候，就拥有了一份从容淡定，会发现很多事情不用纠结，我们不需要活在别人的眼里，而是要活在自己的心里。

其次是要明确节奏感。在上个世纪60年代的东京马拉松比赛中，有一位从来没参加过马拉松的运动员突然获得了冠军。当记者去采访他的时候，他说：“因为这条路我跑了很多遍，我算好了跑马拉松的最佳成绩大约是两小时，每一阶段跑多少时间我都计算好，从来不管别人是超过我还是落后于我，我有自己的节奏感。”无论是做企业还是经营人生，都要控制好自己的节奏感。很多企业家在赚到钱以后却迷失了自己的人生，原因就在于他不知道自己要什么。一般的企业家都是一种金钱的思维导向，而成功的企业家应该是通过企业来改变社会、推动社会的发展。

用未来看现在其实就是选择路径。如果从现在看未来是找不到路径的，它是一种投机的状态，撞到什么就选择什么。而用未来看现在的时候是倒着推算的，这样就可以做出比较，选择更可控的那一条路，或者是能够平衡长短的那一条路。

用高空看格局

领军打仗要的是战略布局、资源匹配，但到最后会发现是用有限的资源面对无限的需求。企业经常会犯的一个错误，就是被客户、业务员牵着鼻子走，或者是被内心欲望牵着走，这是因为他们没有布局。布局就像下象棋，水平高的棋手可以看到五步以上的棋。围棋制胜的关键不是吃子，而是心中有局，然后落的每一个子其实都是步骤。所以先要有局，再有步骤，否则企业就会因为各种相关的诱惑而面临破产。企业破产的第一个原因是被客户诱惑而死，客户会诱惑企业把价格降得越来越低，迫使企业做更多的品类，让企业给他们提供更多的服务。所以企业通常不是被竞争对手打败的，而是被客户诱惑而死，因为客户给了更多的订单，要求更多的服务，企业就要不断地满足客户的要求，最终超过了自身的能力。布局就是资源的调配，布局之前一定要站得高，把每个局都看得很清楚，站得越高才能更好的调配资源。

用外部看自己

企业家每天都面临很多负面的问题，比如员工离职、产品没有及时到货、原材料出现质量问题、遭到客户投诉……如果每天都把精力放在这些问题上，就会陷入行政管理的琐事中。其实做企业家最关键的问题就是客户思维，从客户的角度看待企业应该解决的问题。做企业不需要解决所有问题，也不需要追求让所有客户满意，做企业永远追求的是让目标客户满意。人生苦短，要解决的事情很多，但必须要做的事情其实很少，所以要学会筛选出必须解决的问题。企业家一定要从客户的角度看自己的公司，离客户越近的事情要多做，以客户为导向解决内部的问题。客户的问题是企业的生死问题，内部的问题是工作的效率问题，效率的高或低不会影响企业的生死存亡，但是外部的问题解决不好，企业将会出现灾难性的后果。

建立企业家的三大思维能力，第一个用未来看现在—选择路径；第二个用高空看格局—进行布局；第三个用外部看自己—客户导向。企业家如果能塑造这三大思维，就会让自己的企业勇往无前、获得成功。