阿联酋首任金伯利进程主席本-苏拉耶会见加纳总统

阿联酋首任金伯利进程主席本-苏拉耶在阿克拉会见加纳总统

阿联酋迪拜2016年9月15日电 /美通社/ --

阿联酋金伯利进程主席艾哈迈德-本-苏拉耶会见加纳总统约翰-德拉马尼-马哈马阁下，这是他非洲之行的行程之一。

阿联酋金伯利进程 (Kimberley Process) 主席艾哈迈德-本-苏拉耶 (Ahmed Bin Sulayem) 会见了加纳总统约翰-德拉马尼-马哈马 (John Dramani Mahama) 阁下，这是他非洲之行的一部分。

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在阿克拉举办的第二届“非洲迪拜贵金属论坛 (Africa Dubai Precious Metals Forum) ”结束之际，金伯利进程主席艾哈迈德-本-苏拉耶会见了加纳总统约翰-德拉马尼-马哈马阁下，讨论了金伯利进程的相关事项并分享了《KP Chair Mid-Term Report》（金伯利进程主席中期报告）。

加纳是金伯利进程的正式成员，约翰-德拉马尼-马哈马总统阁下表示加纳将坚决执行金伯利进程的所有规定和操作标准。与其它采矿活动相比，加纳钻石业的活动规模相对较小，钻石业为加纳的全国国民生产总值 (GDP) 贡献了不到5%的矿物商品类收入。

2016年第一季度加纳矿物出口额达到25.15亿美元，与2015年第四季度的25.58亿美元相比有小幅回落。该国出口额在2012年第一季度达到历史最好水平，金额达到41.19亿美元。加纳拥有全球第11大钻石储备，也是非洲第14大钻石生产商。

总统阁下特别向本-苏拉耶先生指出最近政府立法上的变化，包括一部利润汇回法。根据该法的规定，出口原材料所得收入的85%需要汇回加纳。加纳银行 (Bank of Ghana) 对包括钻石在内的所有出口交易均有备案和报告。因此，加纳的钻石在全球受到热捧，这要得益于该国在维护财政监管系统透明度和坚绝执行金伯利进程要求方面的声誉。马哈马总统详细说明了该系统让加纳政府有能力对基础设施和其它项目进行投资。

本-苏拉耶先生告诉加纳总统，他最近访问了加纳第二大城市 -- 阿散蒂地区首府库马西，在那里他看到通过新建学校，加纳政府的政策正在发挥作用。本-苏拉耶先生还重点介绍了他对阿拉伯联合酋长国的几个人道主义项目的访问，包括为整个社区提供必要水源的开井和开孔仪式。他还考察了红新月会资助的社区清真寺和几所学校的翻新项目。

马哈马总统阁下是一位教育事业的积极支持者，他与本-苏拉耶先生达成共识，即教育，特别是贫穷社区的教育，需要源源不断的支持，他对阿联酋慈善组织向最需要的加纳社区伸出援手表示赞赏。

加纳有许多重要的基础设施项目，包括建设200所学校，由此为民众提供可承受的教育服务。

加纳总统还提到了下一步的立法设想，准备将采矿和贸易许可证合并，而这将促使企业参与环境复原项目，如再植树造林和其它类似的复原项目。

金伯利进程主席说，他与约翰-德拉马尼-马哈马总统阁下的会见是富有成效和令人鼓舞的 -- 他们的对话为金伯利进程和加纳采矿业的更多讨论奠定了基础。

作为非洲行程的一部分，在访问了中非共和国、安哥拉、南非和布基纳法索之后，金伯利进程主席艾哈迈德-本-苏拉耶会继续访问其它非洲国家，包括刚果民主共和国。

非洲之行是金伯利进程主席对到钻石生产国现场了解实际情况的承诺，这能帮助非洲了解和遵守金伯利进程的规定，执行金伯利进程的规定和给非洲发言的机会。