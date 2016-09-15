上海市胸科医院荣列“中国胸痛中心示范中心”

上海2016年9月15日电 /美通社/ -- 2016年9月14日下午，上海市胸科医院在本院举行了“中国胸痛中心示范中心”的授牌仪式。中国科学院院士、中国心血管健康联盟主席葛均波院士亲自为上海市胸科医院授牌。上海卫计委领导、申康医院发展中心领导、上海120领导、上海多家三甲医院代表，来自全国各地著名的胸痛中心专家霍勇教授、向定成教授、王焱院长、于波院长、苏晞院长，以及上海胸科医院院长、副院长、各科室主任等主要领导出席了授牌仪式。



上海胸科医院院长潘常青教授致词



葛均波院士为上海市胸科医院授牌

根据国家心血管病中心出版的《中国心血管病报告2015》显示，心血管病占居民疾病死亡构成的40%以上，成为我国居民的首位死因，且近年来患病率及死亡率仍处于上升阶段。

胸痛中心作为欧美发达国家普遍应用的心血管病急救模式，凭借全新的管理理念和多学科协作医疗模式及规范化的胸痛诊治流程，能实现早期快速准确诊断、危险评估分层、正确分流、科学救治和改善预后，有效地缩短发病到救治时间，降低患者的病死率和并发症发生率。

作为承担着国家重点学科“心血管病学”、国家临床重点专科“心血管内科”等建设的以诊治心胸疾病为主的专科医院，上海市胸科医院积极开展“胸痛中心”建设，并于2012年8月在中国首批获得美国胸痛中心协会国际认证，同时也是首批获得中华医学会心血管病分会中国认证。

为了加快推动我国胸痛中心的规模发展与规范化建设，为有积极建设意愿的胸痛中心树立样板和示范，营造良好的胸痛中心建设氛围，经中华医学会心血管病学分会和中国胸痛中心认证工作委员会专家共同倡导，在全国遴选出了22家“中国胸痛中心示范中心”，上海市胸科医院荣列其中。

上海市胸科医院利用艾威梯科技（北京）有限公司研发的“扁鹊飞救®”系统，实现和上海市120、社区医院、医院内相关科室信息共享、流程再造、患者未到、信息先到，缩短发病到救治的时间。现在，从患者到达医院大门到球囊张开，即开通梗塞心血管（D2B）时间平均为61分钟，远低于国际标准所要求的90分钟，围手术期死亡率为4.2%，低于国内平均水平。胸痛整合门诊每月接诊量超过100人次，达到了全国领先水平。



扁鹊飞救特种救护车

上海胸科医院潘常青院长说：“未来，上海市胸科医院将在推动中国胸痛中心建设中，发挥好先峰模范带头作用，努力推进上海区域协同胸痛急救网络的标准化、规范化建设。”