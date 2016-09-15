江苏省妇幼保健院创建中国首个规范化高危孕产妇救治中心

南京2016年9月15日电 /美通社/ -- 2016年9月14日上午，江苏省妇幼健康服务能力提升系列活动暨江苏省妇幼保健院妇幼健康联合体成立大会开幕。江苏省卫生计生委、江苏省经信委相关部门领导和江苏省人民医院、江苏省妇幼保健院院领导以及联合体成员代表，共同启动了象征着“江苏省妇幼健康联合体”团队协作的水晶球，妇幼健康联合体单位代表们也正式进行了签约仪式。同时，以此次医联体成立为契机，江苏省妇幼保健院将参考中美最新胸痛中心认证标准，创建中国首个规范化高危孕产妇救治中心，启用数字化导管室用于产科急救，建立高危产妇区域协同急救和转运网络。



江苏省妇幼健康联合体启动

妇幼健康牵涉到亿万家庭的幸福安康，事关民族的未来和国家的希望，是重大的民生工程。二孩政策全面放开后，据统计全国一年内将增加2500万新生儿。很多错过了最佳生育年龄的女性也开始追生二胎，导致孕产妇急危重症和危重新生儿发病率显著上升。据南京市有关数据显示，今年1-6月，该市新出生的“二胎”有15466个，南京地区不少医院产科的高危产妇比以往增加了二到三成。高龄对于妊娠来说是一个高危因素，孕产妇随着年龄的增加出现慢性病的机率增加，相对的急性妊娠合并症也就增多。在产科急危重症中除了常见的妊娠高血压、妊娠合并子宫肌瘤、妊娠合并冠心病、疤痕子宫妊娠及产褥感染等五种外，产妇还可能遇到羊水栓塞、肺栓塞、主动脉夹层、妊娠合并重症胰腺炎等凶险疾病。

为应对全面二孩政策放开致高龄孕产妇增加等情况，确保母婴安全，江苏省妇幼保健院运用“互联网+”、移动医疗等最新信息技术，搭建妇幼健康信息平台，2016年6月经江苏省经信委批准，获批智慧江苏信息化项目《江苏妇幼健康信息化建设示范工程》。在健康信息化建设中，江苏省妇幼保健院将参照中美胸痛中心模式，计划利用艾威梯科技（北京）有限公司开发的扁鹊飞救®远程急救与质控系统等技术平台与手段，率先实现区域各医疗机构信息共享、流程再造、患者未到、信息先到，建立规范化的高危孕产妇救治中心，以及覆盖全省的高危孕产妇急救和转运网络。

同时，为促进妇幼健康关键技术的应用，江苏省妇幼保健院组建了以诊治妇女儿童心脏病为专科特色的妇女儿童心脏中心，并于今年7月建成了具有综合实力的导管室，引进GE公司最先进的数字化高端血管机（DSA），用于高危孕产妇的急救，通过采用介入技术，实施腹主动脉间断性球囊阻断等方法，以减少高危前置胎盘孕产妇抢救时的出血风险、子宫切除的机率、减少创伤，提高抢救成功率。

江苏省妇幼保健院院长王水教授说，“我们通过建立规范化高危孕产妇救治中心及区域协同急救和转运网络，引进最先进的数字化高端血管机（DSA）、重症医学团队和介入团队，开展多学科合作，将显著提升高危孕产妇的抢救成功率，为江苏及周边地区高危孕产妇提供更安全、更有保障的医疗服务。”