任马提科斯获得比尔-盖茨和道达尔的1400万美元投资

任马提科斯获得比尔-盖茨和全球能源巨头道达尔的1400万美元投资

该公司还签署了100万吨纤维素糖授权协议

费城2016年9月15日电 /美通社/ -- 平价纤维素糖领导者任马提科斯 (Renmatix) 今天宣布获得1400万美元投资，此次投资由比尔-盖茨 (Bill Gates) 领投。

尽管最近市场面临压力，但业界对于具有竞争力的石油衍生分子替代物的需求仍在增加。为了扩大供应，Plantrose® 工艺为能够实现盈利的生物提炼提供了可行的技术。这项投资旨在实现 Plantrose 的商业化，将帮助推动第一批任马提科斯授权获得者在全球多样化市场建立基于 Plantrose 的生物提炼厂，例如加拿大、印度、马来西亚和美国等国家。此举也将促进下游生物产品应用的进一步市场开发。

盖茨表示：“为了有效应对气候变化，我们需要开发不排放温室气体并且具有成本效益的能源基础设施。这项努力的关键部分必定是让工业行业脱碳。另一部分则是探索具有成本效益的生物燃料的可能性。任马提科斯提供了一种创新的工艺，这是一条振奋人心、值得为之努力的道路。”

由盖茨领投的这轮投资的参与者还有全球能源巨头道达尔 (Total) (NYSE: TOT)。该公司继2015年的初始投资之后，已经扩大了投资，并就每年100万吨纤维素糖产能与任马提科斯签署了一份授权协议，由道达尔酌情决定相应设施建设事宜。这项授权有望在整个协议期限内大幅提高任马提科斯的营收。

道达尔董事长兼首席执行官潘彦磊 (Patrick Pouyanne) 说：“在道达尔，我们设立了远大目标，即成为负责任的能源巨头。我们想要在20年的时间里让低碳业务成为推动盈利增长的强劲力量，并在我们的业务组合中占有20%的份额。而想要实现这些目标，就需要确立和扩大我们与任马提科斯的合作。”

已经获得专利的 Plantrose 工艺利用超临界水来降低将生物质转变为纤维素糖的成本，而纤维素糖正是第二代生物化学产品和生物燃料的关键中间体。由于反应速度更快而且几乎不承担相关消耗性材料费用，任马提科斯的超临界水解能够在经济上支持一大批可再生工艺技术，从而开发当今“高产量、低成本和原料来源广泛”的合成纤维素糖市场。以这项工业糖类领域的良好基础为起点，任马提科斯能通过稳定另外的生物基础材料中间体 -- 包括 Omno® 聚合物和结晶纤维素，继续扩展其产品组合。

任马提科斯首席执行官迈克-汉密尔顿 (Mike Hamilton) 表示：“此次继续进行投资加快了先前宣布的全新糖基化学产品制造工艺的开发。而这些糖基化学产品能胜过一般的油基产品，支持创造更清洁、可持续性更强的解决方案。我们现在与合作伙伴一起在美国与印度等多样化市场上利用生物基转变的巨大机遇，而此次获得来自盖茨和道达尔的投资表明我们的技术成就获得了认可，并且能加强我们在商业上的发展势头。获得这一认可和与道达尔签署百万吨授权协议突出表明，我们的 Plantrose 技术正在迈向生物提炼应用规模的成熟阶段。”

任马提科斯简介

任马提科斯是将生物质转变为纤维素糖的领先技术授权商。纤维素糖是全球生物化学和生物燃料市场使用的石油替代品的一种原料。通过以低廉的成本将木材废料和农业废弃物等纤维素生物质转化为富有成本效益的可用 Plantro® 糖类和其它生物基础材料，该公司自主研发的 Plantrose 工艺向一般的产糖方法发起了挑战。由于不使用大量的消耗性材料，任马提科斯的超临界水解技术能够以比其它工艺快一个数量级的速度拆解非食品生物质的结构，并扩大成本方面的优势。任马提科斯现在是非上市公司，在宾夕法尼亚州设有世界级技术中心，在纽约州设有原料加工厂 (FPF)，并且在佐治亚州通过一体化 Plantrose 综合体 (IPC) 进行生产运营。任马提科斯公司网站：renmatix.com

联系人

Duncan Cross

企业发展副总裁

任马提科斯

电邮：renmatix@missionc2.com