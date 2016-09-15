HRD Antwerp将发布新版钻石分级报告

欧洲领先的钻石证书机构HRD Antwerp将于2016年9月香港珠宝首饰展览会发布新版钻石分级报告

香港2016年9月15日电 /美通社/ -- 欧洲领先的钻石证书机构HRD Antwerp将在香港珠宝首饰展览会期间发布新版钻石分级报告和钻石首饰报告，展会时间为2016年9月13日至9月17日。







HRD Antwerp将于2016年9月香港珠宝首饰展览会发布新版钻石分级报告

在香港珠宝首饰展览会期间，HRD Antwerp 将发布新版钻石分级报告和首饰报告。新版报告重点改革了报告的外观，以此展现更现代化的钻石分级报告和首饰报告。

“自2014年起，作为可持续品牌重塑的重要部分，我们更新了钻石分级报告和首饰报告的视觉外观形象。鉴于 HRD Antwerp 钻石分级报告在行业内以其蓝色的外观而众所周知，因此新版的设计也沿用了同样的颜色，使得变化不会太具有颠覆性。”HRD Antwerp 的首席执行官，Peter Macken 先生如此介绍。

“除了全新的外观设计外，最重大的改变为自2016年10月3日，HRD Antwerp‘钻石证书’将统一更名为‘钻石分级报告’。在进行了深入分析之后，我们的董事会决定将‘证书’一词改为‘报告’，以便与全球范围内采用的行业术语相匹配。由于我们的分级服务和程序没有变化，因此绝不会出现质量或信誉与现存的 HRD Antwerp‘证书’相比打折的情况。”Macken 先生继续说道。

此外，新的报告也将进行技术调整，如采用新的，高耐用性的防潮纸和先进的安全功能，包括 UV 打印、水印、微线和全息图。

全新的报告将于2016年10月3日正式推出。

有关安特卫普HRD发布的珠宝首饰展览会新版钻石分级报告，请浏览：http://www.hrdantwerp.com/en/news/hrd-antwerp-has-launched-innovative-diamond-grading-reports

视频链接：https://youtu.be/l4OiQcAHz38