史蒂文-格林伯格任海德思哲日本金融服务部门合伙人

史蒂文-格林伯格加入海德思哲，担任日本金融服务部门合伙人

东京2016年9月15日电 /美通社/ -- 致力于满足全球领先企业的领导力需求的首要专业服务公司海德思哲国际咨询公司 (Heidrick & Struggles International, Inc.) (NASDAQ: HSII) 今天宣布，史蒂文-格林伯格 (Steven Greenberg) 已加入公司，担任东京金融服务部门合伙人。他负责领导公司的日本金融服务部门以及亚太和中东地区保险部门。他还是首席执行官与董事会最佳实践部门的成员。

海德思哲亚太区金融服务部门管理合伙人弗雷泽-威尔逊 (Frazer Wilson) 表示：“不论是在日本开展业务的全球金融机构，还是海外的日本金融机构，他们都需要高管招聘、领导力咨询和继任计划等高管人才管理方面的意见。史蒂文拥有广泛的保险和金融行业知识，并因此在日本业界闻名，他将帮助客户解决各种具有挑战性且非常紧迫的领导力问题。”

格林伯格精通日语口语和书面语，在日本和亚太地区拥有近10年的高级人才搜索经验。他成功为保险公司、投资银行、证券公司、资产管理公司和其他金融机构的各级高级管理层招聘过人才。格林伯格还为客户提供多个高级管理层、董事会继任计划和甄选互动方面的咨询服务。他尤其专注于为日本和亚太地区复杂且具有挑战的首席领导职位寻找高级人才。

格林伯格表示：“我非常高兴能够加入海德思哲。随着日本和亚太地区保险业的不断发展，企业需要同时具备专业专长和广泛领导能力的领导人才。海德思哲在亚洲的悠久历史、强大的全球网络和有关高级人才的独特观点，使我们能够与我们的客户密切合作，帮助他们在不同业务发展阶段找到合适的领导人选。”

在加入高级人才搜索和领导力咨询行业之前，格林伯格是盖洛普日本公司 (Gallup Organization Japan) 的代表取缔役社长。他还曾担任汤姆森金融公司 (Thomson Financial) 亚太区业务发展部门负责人和德勤管理咨询公司 (Deloitte Tohmatsu Consulting) 全球金融服务行业部门经理。在加入海德思哲之前，他曾是另一家全球领先的高级人才搜索公司的顾问。

格林伯格是东京西町国际学校 (Nishimachi International School) 董事会的成员，也是 Tokyo American Club（东京美国俱乐部）会员资格审查委员会主席。

海德思哲国际咨询有限公司简介

海德思哲国际咨询公司 (Nasdaq: HSII) 是领导力咨询、文化塑造和高级人才搜索服务领域的首要供应商，致力于满足全球领先企业的高级人才和领导力需求。60多年来，公司一直都是管理人才搜索领域的先锋。如今，海德思哲已成为一家值得信赖的顾问公司，提供综合领导力解决方案，帮助客户的领导团队改变世界。详情请访问：www.heidrick.com。

海德思哲联系人

Karen Lau

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电邮：klau@heidrick.com