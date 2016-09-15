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圣莱科特国际集团签约收购得克萨斯州贝敦工厂

2016年09月15日 21:45 编辑： 经理人网编辑
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- 本次交易将加强该公司的全球燃料、润滑剂和油田化学业务

纽约州斯克内克塔迪2016年9月15日电 /美通社/ -- 致力于开发和生产化学中间体、特种树脂和溶液剂等产品的全球领先企业圣莱科特国际集团 (SI Group) 今天宣布签约收购 TPC Group 旗下位于得克萨斯州贝敦的生产工厂。协议包括一个运货码头以及壬烯、四聚物和其他丙烯衍生物的相关资产。壬烯和四聚物是丙烯低聚物，用作生产增塑剂、洗涤剂、润滑油添加剂、抗氧化剂和其他功能性化学品的中间体。

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圣莱科特国际集团总裁兼首席执行官 Frank Bozich 表示：“TPC Group 和圣莱科特国际集团已经保持了超过25年的良好合作关系。收购贝敦工厂后，我们的供货得到进一步保障，随之全球业务能力也会提升，因此我们将更好地服务燃料、润滑剂和油田用添加剂等下游市场的客户。我们定将全力推进这项业务的顺利整合，因为这是我们增长计划中的关键一项。”

TPC Group 董事长、总裁兼首席执行官 Ed Dineen 说：“2016年，TPC Group 在收益和现金改善计划 (ECIP) 的执行上一路高歌猛进，力求比2015年提高超过1亿美元。这项计划的关键一点就是出售非核心资产，而贝敦工厂是其中最能帮助我们完成这一计划的资产。贝敦工厂和员工一直在为我们创造价值，而此次出售的所得收益将帮助我们增强并扩大我们的核心 C4 加工、功能性产品和辛烷燃料业务。我在此代表整个高管团队，向贝敦员工一直以来坚守承诺、尽心尽责、对工作高度专注和确保业务的安全运营表示衷心感谢。”

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