沃尔沃汽车发布全新V90 Cross Country

全新90系完美收官

北京2016年9月15日电 /美通社/ -- 继全新 XC90、S90和 V90之后，沃尔沃汽车集团15日宣布向全球市场推出全新 V90 Cross Country。这款全球旅行跨界车迷期待已久的北欧匠心之作，为沃尔沃在 SPA 平台设计生产的全新一代90系列产品画上了完美句号。

欲查看多媒体新闻稿，请点击：http://www.multivu.com/players/uk/7919851-volvo-cars-v90-cross-country/



沃尔沃汽车发布全新V90 Cross Country

上世纪90年代中，沃尔沃推出首款 Cross Country 车型，并最终开创了一个全新的产品细分市场。20年来，沃尔沃 Cross Country 系列成为“卓越能力越界车”的代名词，其征服全路况和全天候的出色表现让越来越多的消费者所喜爱。

瑞典独特的自然环境、生活方式和人文精神，造就了沃尔沃 Cross Country 车型独特的气质。沃尔沃将瑞典人爱生活、重体验、不循规蹈矩、冒险精神溶入 Cross Country，让沃尔沃 Cross Country 车型成为豪华车市场上中独树一帜的产品。

沃尔沃汽车集团总裁兼首席执行官汉肯-塞缪尔森（Hakan Samuelsson）表示：“全新 V90 Cross Country 拥有 V90的优雅外形，经过改进能够适应一切路况，一切气候。它安全、舒适、性能卓越，随时陪伴新一代探险家应对各种挑战。”

瑞典77%的国土面积被森林和湖泊所覆盖，世界上最寒冷的几处地方也在这里。极限气候和路况形成的天然试车场成为沃尔沃汽车研发的宝贵财富， 沃尔沃将这些优势转化为极致的耐用性和应对极限环境的最佳性能，并集中体现在全新一代 Cross Country 系列车型中。

沃尔沃汽车研发高级副总裁彼得-默滕斯（Peter Mertens）博士表示：“众所周知，沃尔沃汽车的口碑是安全、力量和耐用。全新 V90 Cross Country 配备四驱系统，底盘加高、驾控体验和舒适性最优化调校。在V90多功能旅行车的基础配置上，这款车拥有更多自如掌控和应对极限环境的能力，让沃尔沃的探险家们自信地实现雄心壮志。”

V90 Cross Country 是沃尔沃汽车的 SPA 可扩展模块化架构下又一款实力之作，经历了从瑞典北部测试基地的零下40摄氏度到美国亚利桑那州沙漠的炙热高温的极端恶劣环境的测试，最终以能力证明实力。

V90 Cross Country 一脉相承90系设计语言，但以强悍的外形设计和简约的豪华内饰风格相融合，呈现出与众不同的气质。V90 Cross Country 的外观呈现力量与动感，狂野与优雅之间灵活转换。内饰搭载了全新S90和V90上采用的智能车载交互系统，Bowers & Wilkins. 宝华韦健殿堂级音响，展现独特的沃尔沃北欧豪华新境界。

沃尔沃汽车设计高级副总裁托马斯·英格拉特（Thomas Ingenlath）表示：“设计沃尔沃 Cross Country 车型并不是简单的造型和塑形。我们将强悍有力的外观与简约、豪华、科技范十足的北欧风格内饰完美结合，让这款车惊艳而迷人。不忘初心的同时，我们为传统的沃尔沃 Cross Country 注入了新元素：拥有超强的越野能力，优雅精致的定制越界车。”

全新 V90 Cross Country 将于今年秋季开始在沃尔沃汽车的瑞典特斯兰达工厂生产，为日益成熟越界车细分市场带来北欧豪华舒适新风尚。