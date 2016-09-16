蒂森克虏伯借微软混合现实装置HoloLens加强电梯维保

此举将推动电梯服务行业的转型

HoloLens将在技术员到达工作现场前后提供支持，大大缩短维保时间

在部署该解决方案之前，蒂森克虏伯已成功推出业内首个预见性维保技术 MAX，现已运用于数千部电梯

已通过云平台与 MAX 相连的标志性建筑包括也将配备 HoloLens 的纽约世贸中心一号楼

纽约2016年9月16日电 /美通社/ -- 蒂森克虏伯 (thyssenkrupp) 今天宣布微软 HoloLens 技术将为其全球电梯服务业务注入新的活力。微软 HoloLens 是一款混合现实专用装置，可帮助蒂森克虏伯的24,000多名维保技术员提升工作的安全性和效率，也让电梯乘客和城市体验到更出色的交通方式。

（图片 - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160912/406364）

维保技术员借助 HoloLens 可以在到达现场之前就发现并将问题显示出来，之后在到达现场时以远程免提的方式获取技术和专家信息，从而大大节约时间，缓解了工作压力。现场初步试验显示，电梯维保工作的完成速度比以往快了四倍。

蒂森克虏伯电梯 (thyssenkrupp Elevator) 首席执行官 Andreas Schierenbeck 表示：“每天有超过10亿人次乘坐电梯，由此可见，这个服务行业在保持城市交通顺畅方面扮演着关键角色。我们始终专注引领行业转型，以最新技术、工艺和培训来帮助技术人员更轻松愉快、更高效地完成工作。我们的目标就是提高效率、增加电梯的正常运行时间并更快完成电梯的维保，确保这种交通工具能够一直保持应有的正常运转，为每位乘客带来最安全、最舒适的出行体验。”

详情请访问：http://www.thyssenkrupp-elevator.com。