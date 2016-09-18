2016中国苗绣公益展纽约开幕 向中国传统手工艺致敬

纽约2016年9月18日电 /美通社/ -- 9月15日-21日，正值纽约时装周期间，中国宋庆龄基金会嘉人女性幸福基金把藏在深山里的中国高定带到了世界大都会纽约。由中国宋庆龄基金会、贵州省凯里市人民政府、全球顶级时装杂志《嘉人Marie Claire》联合主办的“2016中国苗绣公益展”将于此期间在美国纽约 Venue 57展出。首日开幕式活动，主办方中国宋庆龄基金会副主席井顿泉、贵州省凯里市文学艺术界联合会主席王绍帅、赫斯特媒体广告集团中国区首席执行官杨玟、嘉人品牌首席内容官邓立及中美两国文化部政要、联合国开发计划署（UNDP）亚太局幕僚长 Silvia Morimoto、知名艺人欧阳娜娜等及数百位嘉宾亲临现场，感受中国式的匠人精神，同时向中国传统手工艺致敬。



2016中国苗绣公益展现场

苗绣是苗族民间传承的刺绣技艺，是苗族历史文化中特有的表现形式之一，也是苗族妇女勤劳智慧的结晶，作为第一批“国家级非物质文化遗产名录”，苗绣被世人公认为是最精美的刺绣艺术之一。但由于种种原因，苗绣也面临失传的危险。为了挽救非物质文化遗产，帮助少数民族地区女性改善生存状况，提高社会地位，2011年，中国宋庆龄基金会与《嘉人Marie Claire》共同设立了“中国宋庆龄基金会嘉人女性幸福基金”，在贵州省凯里市人民政府的大力支持下，组织妇女开展一系列苗绣技艺培训活动。项目开展五年间，扶持苗族村寨8个、600余户苗族村寨家庭受益、参加项目扶持的家庭年增收3000-5000元不等、完成了千余件不同绣法的绣片和5件按照苗绣古法复制的服装。项目通过与政府对口机构的合作开展，开创地方政府在精准扶贫、精准脱贫与苗绣传承相结合的新模式。此次“2016中国苗绣公益展”也正是该项目中最为重要的年度活动之一。凯里市文学艺术界联合会主席王绍帅表示这次展览正是“让世界了解中国苗族妇女的华美服饰和内心世界。”



苗绣展现场共展出24件苗绣老衣



展品中还有国际设计师以中国传统手工为灵感的跨界作品

2016年，中国宋庆龄基金会嘉人女性幸福基金还携手联合国开发计划署及其他捐赠方共同推出“指尖上的幸福”联合公益行动，致力于保护传统手工艺、改善偏远地区女性儿童生活，探索出可持续发展的道路。中国宋庆龄基金会副主席井顿泉在现场表示：“此次展览是深化中美人文交流的一项重要活动。苗绣艺术凝聚了中华传统文化的精髓。相信通过此次公益展，美国人民会更加了解源远流长的中国历史和绚烂多姿的中国文化，了解丰富美丽的中国梦想。”



中国宋庆龄基金会副主席井顿泉



中国宋庆龄基金会副主席井顿泉及赫斯特高层参观展览

继2014年在法国巴黎成功设展后，这也是中国宋庆龄基金会嘉人女性幸福基金第二次带苗绣走出中国，向世界传播中国传统文化之美。本届苗绣公益展主题分为“极致”和“新生”两个部分。展品包括深具艺术价值的数十件苗族盛装老衣、配饰及银饰、中国宋庆龄基金会嘉人女性幸福基金的支持下完成的复刻老衣及绣片，以及国际设计师以中国传统手工艺为灵感的跨界作品。既展示了古老的文化传承，也将传统手工艺的极致与新时代设计力量的新生焕活一并呈现。

本次展览将持续7天，并对公众开放。正如该公益项目发起人、嘉人品牌首席内容官邓立女士所说：“很多精细繁琐的苗绣技法在近30年里迅速蜕化、消逝，六七十岁的老人成为某种绣法的唯一传人。为了让这些古老精湛的技法得以保存流传，我们成立了嘉人女性幸福基金，一手培训保护复活苗绣，一手邀约时尚产业为古老技艺注入现代设计，帮助苗绣与这个时代同步，焕发新的能量。”