国内零食巨擎来伊份构建“百年好核”IP文化

-- 探秘三百年“核桃树王”

上海2016年9月18日电 /美通社/ -- 金秋时节，正是核桃、松子等坚果类食品收获上市的季节，9月17日由来伊份等坚果食品企业与中国食品工业协会坚果专业委员会，共同倡导发起了“9.17中国坚果健康日”，该活动定于每年9月17日——9月25日举办，向全民倡导“每天一把坚果瓜子，有益健康”的科学膳食理念，引导全民建立科学膳食结构提高体质的同时，推动中国坚果炒货行业持续健康发展。

谈到秋季适合吃的坚果，被誉为“养生之果”的核桃绝对不能漏掉。这让走中高端路线、国内“零食第一股”的来伊份市场优势进一步凸显。17日当天，来伊份邀请了上海的部分会员以及相关媒体来到位于临安浙西大峡谷的"中国山核桃"第一村----来伊份百年核桃林，共同探秘其“百年好核”的从育林到收摘的自然之道，多名来自全国的网红也参与此次探秘之旅，并直播了来伊份的百年核桃基地，与320岁的神秘古树零距离“亲密接触”。攀上云雾缭绕的青山，鸟瞰层林叠翠的万亩山林，又或在林中采撷康熙年间种植的“核桃树之母”落下的果实，品味三百年古董级大树特有的香醇浓厚，感受来自大自然的馈赠。据来伊份有关负责人介绍，这条探密之旅的神秘线路将携手携程，年内将向广大市民推出，自今年“9.17中国坚果健康日”开始，这一结合商旅文的系列活动，标志着来伊份着手打造“百年好核”IP文化的创新起点。

选百年核桃林 养320年深山古树

浙西大峡谷是整个浙西风光最美的风景区，来伊份的核桃基地在最核心的浙西大峡谷的上游，离高速公路有50到60公里，坐落于深山之间。地区平均海拔在400米以上，而最好的核桃则生长在300米到600米之间，纬度在北纬30到31度左右，和优质的茶叶属于同一生长环境。来伊份在银坑基地有有15000亩约45万颗野生山核桃树，其中有1万多颗百年以上的核桃树。

上海来伊份股份有限公司创始人兼总裁郁瑞芬女士在接受采访时介绍：“我们的百年核桃林拥有一棵具有320年历史的古树，大约长于康熙55年，这棵古树到目前为止是我们的核桃树王。来伊份独有的IP是百年核桃林与核桃树王是全世界独有的，所以我们产品品名百年的是有两个品名，一个是‘百年好核桃手剥’，另一个是‘百年好核桃仁’。”

今年这棵320年的核桃树长势非常好，比一般的百年核桃树的果实来的更饱满。这棵树王枝繁叶茂，产量可达320斤。

设国内最大加工基地 颠覆传统制造工艺

除了百年的野生山核桃基地外，其加工工厂也坐落在临安深山老林里，这样就可以保证产品获取最新鲜的原料，并第一时间送到工厂。工厂建筑面积约有1.5万平方米，是临安地区甚至是中国最大的核桃林加工厂。目前，厂内进口的所有设备是国内最先进的，今年已获得日本和韩国对工厂硬件设施的认证，它的生产标准可以达到日韩的生产标准，属于国际级别。工厂经过规模、产品线、认证、现场管理、生产成熟度、品控人员配置、原料管理等各方面通过了严格审核筛选，通过HACCP、ISO等第三方认证，在来伊份要求下建立了一整套食品安全生产的管控体系。工厂多年来严格遵守来伊份的食品质量安全管控体系，在原料、生产、流通等三大环节践行来伊份24道质量管理“防火墙”标准，为消费者放心享用来伊份美食层层把关。

在流程上，来伊份“百年好核”的创新主要有两点:第一是基地有70%的核桃是采用自然落果法，一般而言大多数的核桃采摘是用竿子打落，但会导致果实半生不熟，因此未来自然成熟落果可能成为主流的采摘方式。第二是加工工艺上的突破，过去制作100斤的核桃，其中大约要加入11.5斤的白糖，这样会让核桃口味较重，但从去年开始来伊份就开始生产每百斤仅添加8斤的“低糖核桃”，虽然每减1斤糖就要增加1斤的核桃成本，但低糖核桃的香味会更强且更健康。在业内来说，来伊份山核桃开创了最低的含糖量标准。

坚守工匠精神 严选原料基地

去年11月下旬，李克强总理邀请16国领导人乘坐“和谐号”动车组从苏州去上海，细心的网友发现，我国外交部礼宾司在车上为贵宾们精心挑选的礼品，竟然是来伊份的小核桃仁。小小核桃仁成了此次高铁外交“舌尖上的美食大使”。截止2015年，“总理套餐”中的小核桃仁已卖掉超过100亿粒，可以绕地球5圈。接下来，来伊份将倾力打造这一“百年好核”的IP文化。来伊份在开第一家店的时候，就坚持抱着“工匠精神”选择最好品质的原料，从优秀的产源地道严格的食品安全把控，17年来如一日提供给消费者安心、安全的健康产品。我们在原材料基地的选择上会优先选择好山好水好环境的地方，因为只有好的环境才能出产优质的农副产品作为好原料，并且在原料基地的选择上也会对贫困地区有所倾斜。去年，来伊份的小核桃仁销售额破亿，收购原料量接近市场总量的30%，创下纪录。

布局互联网+ 线上会员超千万

来伊份自成立以来，平均每两年会根据消费趋势和商业环境对门店形象进行一次较大的提升。来伊份第八代门店不仅提升了消费者的购物体验，还实现了线上商品门店提取、门店购买线上商品等O2O购物新方式。与此同时，来伊份也紧跟时代步伐，积极经营自己的电子商务平台与手机APP，同时也全力拓展天猫、京东等主流电商渠道。如今，来伊份的全渠道营销已颇具规模，品牌效应、产品领先度和规模效应日益凸显，形成了自己的独特竞争优势。

郁瑞芬女士表示，“百年好核”的IP将主要针对80、90后，而他们也已逐渐成为消费休闲食品的主流群体，并通过电商渠道凝聚品牌粉丝。年轻消费群体个性化消费属性较强，“吃货”、“宅”、“萌萌哒”等成为新一代年轻群体的文化标签，消费中他们更关注产品的品牌以及品质，拥有强烈的消费个性化需求以及分享精神。电商渠道的开发能够满足年轻人个性化、自由化的需求。

截至2016年6月，来伊份先后在上海、江苏、浙江、北京、安徽等地区开设2271家门店，其中，连锁直营门店2111家，特许经营加盟门店160家，同时，线上会员数量已超过1300万。