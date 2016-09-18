微梦领库SaaS云服务为公关广告公司搭建自媒体采购平台

成为新三板首家推出自媒体广告SaaS云服务的公司

北京2016年9月18日电 /美通社/ -- 微梦传媒（证券代码：836868）旗下的社交自媒体广告投放平台“领库”（www.kolstore.com）推出新服务 -- Kolmaster。Kolmaster是SaaS服务云平台，旨在为公关广告公司搭建专属的自媒体采购平台。Kolmaster主要面向拥有数字营销业务的广告公司和拥有EPR业务的公关公司，帮助他们通过自建平台，实现自媒体的高效采购、科学管理，以较少投入获得数量最多、价格最优的自媒体投放资源，帮助其更有效地服务自己的客户。

微梦传媒于2016年4月登陆新三板，自2011年成立以来，旗下的领库平台已聚合了20多万家自媒体资源，与2万多客户长期合作。

领库推出 Kolmaster 对于公关广告公司的意义

品牌主选择有影响力的自媒体进行广告或内容投放，早已成为其社会化营销缺一不可的部分。根据领库的统计，领库中每天有几千个广告活动在企业和自媒体间进行，5年间已有数百万个广告投放。



微梦旗下领库帮助公关广告公司搭建专属自媒体采购平台

公关广告公司在服务客户时，常常需要帮助客户挑选合适的自媒体账号，进行有针对性的投放。面对海量的自媒体资源，众多客户的投放需求，乙方常常面临挑战，比如：

零散采购，可能导致采购不到性价比高的自媒体资源，且采购价格不透明

自媒体数量巨大，单靠媒介人员一对一沟通与结算，效率低下

缺乏统一的管理平台来同时管理客户和自媒体资源

领库此次推出 Kolmaster 服务，把领库的成功模式复制给广告公司和公关公司同行，后者将获得：

自媒体资源系统化管理，极大提高媒介采买效率和团队效率，节省人力

拓展聚拢一手资源，集中采购，形成价格优势

自有交易平台拥有更好的信用保证，可延长自媒体结算账期

客户关系及媒介资源汇聚到公司平台上，分权限管理

规范高效透明的财务结算管理



乙方拥有专属平台将极大提高媒体采购效率

Kolmaster 将为中小型公关广告公司增加新的业务线

很多中小型的公关广告公司，除了已有的策划、创意和媒介等传统业务之外，缺乏新的业务线。领库 Kolmaster 帮助乙方搭建自有的自媒体广告投放平台，可以为乙方公司增加新的生意模式，增加变现渠道，并成为传统广告和公关业务的重要资源配置，获得新的营收的同时，也将更容易获得资本的青睐。

Kolmaster 服务包含的功能：

专属的登录界面和域名

随着领库自身平台的产品技术迭代，而获得免费产品技术升级

共享领库中的20多万 自媒体资源

可根据自身业务情况，自主导入自媒体资源

微梦传媒CEO赵充表示，“多年来领库与众多广告公司和公关公司有着广泛的合作。此次推出 Kolmaster 服务，是业内首次专为同行公司搭建自媒体采买平台，是一次重大的创新和重要的尝试。借此机会，领库希望从业务线、商业模式和资源共享等层面，加深与同行的合作，帮助他们更有效地开发和利用自媒体资源，共同服务好品牌主，提升盈利能力。”

欲知更多详情，请联系：

微梦传媒市场部李会文

电话：18630467820

邮箱：huiwen@microdreams.com