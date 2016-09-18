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富欣智控中标浦东国际机场旅客捷运系统工程信号系统采购项目

2016年09月18日 11:59 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年9月18日电 /美通社/ -- 日前，上海机场（集团）有限公司针对浦东机场新建航站楼卫星厅至现有T1/T2航站楼之间的“上海浦东国际机场旅客捷运系统工程信号系统采购项目”进行公开招标，上海富欣智能交通控制有限公司凭借其自主化核心技术的优势，充分满足机场的定制化需求，并以具备示范意义的系统解决方案 --  JeRail®CBTC 信号控制系统，最终赢得了该项目。这是富欣智控完全自主的 CBTC 信号系统在钢轮钢轨市场领域的又一个商用工程项目，全面推进了全自主化信号系统的商业化进程。

上海浦东机场新建航站楼外景
上海浦东机场新建航站楼外景

为了满足未来2020年8000万人次吞吐量的大客流量需求，上海浦东机场正在建设S1、S2卫星厅，机场捷运线将实现T1至S1，T2至S2（航站楼至卫星厅）之间的客流输送。该项目信号系统采用轨道交通模式，列车设4节编组，单程运行时间只需2分半钟，并有24小时无间断运营、正线无人自动存车需求。

浦东机场捷运线信号系统项目的难点之一在于受到土建条件限制，线路尽头的安全防护距离仅为18.3米，这要求信号系统的设计，既要保证运营安全，又要确保进站速度和运营效率，同时还需要兼顾乘客的乘车体验。富欣智控凭借全自主化信号系统核心技术的能力，针对这个特殊需求，收集了在上海地铁运行的7种不同的车辆参数，分析和研究了23个典型场景，提出了有针对性的解决方法并通过计算机模拟仿真和线路测试，验证了该方法的有效性、安全性和可行性。

“上海浦东国际机场旅客捷运系统工程信号系统采购项目”最终选定富欣智控JeRail®CBTC信号控制系统，充分表明自主化的地铁信号产品能够凭借其过硬的技术实力和灵活、先进的服务能力，赢得市场的青睐。“Trust or nothing” ，信任是企业和社会发展的持续动力。富欣智控会踏实、坚定地在自主化道路上不断前行，不断奋进，开创更美好的未来。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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