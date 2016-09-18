开元酒店集团再扩版图，新签约两家酒店

杭州2016年9月18日电 /美通社/ -- 日前，开元酒店集团再扩版图，先后正式签约两家酒店项目，分别是位于陕西省的陕西韩城开元名都大酒店、湖南省邵阳市的上堡古国·开元酒店。

陕西省韩城市为陕西省所辖的副地级市，历史悠久，境内文化自然遗存丰富多样，是首批国家级历史文化名城之一，也是世界历史文化名人 -- 史圣，太史公司马迁的故乡。韩城市有“大红袍花椒之乡”美誉，是全国规模最大的花椒生产基地。

酒店位于韩城市市中心，总高度达168米，是韩城市的地标性建筑。酒店由韩城黄河明珠大酒店有限公司投资兴建，全权委托开元酒店集团管理。酒店建筑面积8.6万平米。酒店拥有客房400间（套），酒店顶部设有900平米的旋转餐厅，还拥有直升机停机坪。餐饮区域共计28个大小包间以及零点餐厅、1000平米大型会议报告厅和宴会厅各一个及功能、风格、布置不一的中小型会议室14个，拥有5700平米生态餐厅一间。并配有恒温游泳池、SPA间及相关配套设施。酒店东侧还有2.8万平米的地下两层停车中心及购物商城，与酒店地下停车场相联通。酒店预计2016年12月试营业。

上堡古国·开元酒店位于被科研人员赞誉为“不可多得的树种资源基因库和森林生态系统基因库”的湖南省邵阳市绥宁县黄桑风景区。酒店占地面积约150亩，总建筑面积约3.5万平方米，客房约250间，包括主楼客房、别墅客房、餐饮、会议室、娱乐休闲设施及后勤配套设施，是一座集休闲度假和当地特色商业为一体的度假目的地休闲度假酒店。酒店建筑以苗族、侗族民居为基础，并结合新亚洲主义建筑风格，充分反映当地文化和建筑传统，同时融合现代美学理念。

开元酒店集团业务发展部相关负责人表示，目前，开元酒店集团管理和签约的酒店逾200家，分布在中国26个省、自治区、直辖市以及德国法兰克福市、荷兰埃因霍温市，开元商祺会会员已逾363万名。2016年，开元持续寻找路径拓展全国市场及海外市场的发展空间，发展势头更加强劲，“开元”管理的影响力更是在高星级酒店中不断扩大。