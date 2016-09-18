AHF亚洲酒店大奖在京揭晓 康铂酒店首次获奖

上海2016年9月18日电 /美通社/ -- 近日，AHF第九届国际酒店投资峰会暨第三届中国酒店资产管理大会在京隆重举行，备受业界和媒体瞩目的“第九届亚洲酒店大奖”颁奖典礼也就此落下帷幕。上海锦江都城酒店管理有限公司（以下简称“锦江都城公司”）荣膺“年度最具成长性酒店集团”，锦江都城酒店喜获“年度最佳中档酒店品牌”大奖，而最近人气正旺的法式风情酒店“康铂”最终摘得“年度最具发展潜力精选服务酒店品牌”。这也是“康铂（Campanile）”来到中国后首次获奖。

“康铂”是拥有40年品牌发展历史的法国 Campanile 酒店登陆中国的全新译名。来到中国以后，“康铂”定位 Life style 酒店，在沿用法国客房、公共区域以及餐饮设计的同时也融合了符合品牌定位的本土化设计，致力于为热爱时尚、喜欢社交的商务人士带来拥有法式时尚生活的酒店体验，让酒店不再只是“提供住宿”。在康铂酒店，客人还可以商务办公，交友畅聊，体验浪漫的法式下午茶，开启美味之旅……留恋在这里的每一刻。

作为锦江都城公司旗下又一中档酒店品牌，自康铂中国首店 -- 康铂上海外滩酒店于今年8月18日开始试营业以来，受到媒体及业界广泛关注。未来像康铂酒店这种产品“精致”、服务“高品”的精选类型酒店，将成为众多消费者需求升级的选择。

近年来，以经济型酒店品牌“锦江之星”起家的锦江都城公司一直在“往高处走”，并早在2013年就推出了自己的首个有限服务中档品牌 -- 锦江都城酒店。该品牌以其精致典雅的装修风格以及倡导“生活美学”的品牌理念，赢得众多商旅客人的广泛欢迎与好评。截至2016年8月底，锦江都城品牌开业门店达41家，且有30家酒店正积极筹备中。而随着锦江都城品牌旗舰店 -- 锦江都城经典上海外滩酒店的惊艳亮相，预计未来将吸引更多投资者及加盟商的关注。

“中档酒店会是未来酒店市场的刚需。这既有外部原因也有内部原因，内部原因主要是成本的增长，包括物业成本上升和用工成本的上涨等；外部原因上，资本的力量和老百姓消费的升级都在推进中档酒店的发展。”锦江都城公司CEO李予恺表示。