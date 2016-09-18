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开元酒店集团携手中国银联，推出三重福利

2016年09月18日 12:50 编辑： 经理人网编辑
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住开元选银联，祺惠无比

杭州2016年9月18日电 /美通社/ -- 9月15日起，开元酒店集团携手中国银联，推出银联信用卡持卡人专享立减优惠活动，更有三重福利。活动期间，宾客在开元酒店集团官网、无线官网、微信公众号，商祺会APP预订客房，使用62开头银联信用卡通过银联在线支付全额房费，可获银联信用卡持卡人专享立减优惠和额外银联卡专属优惠券，更有机会获得1万点商祺积分。

2016年9月15日至2017年3月31日，宾客在开元酒店集团官方网站（www.kaiyuanhotels.com）、无线官网（h5.kaiyuanhotels.com）、微信公众号（KY10105050）、开元商祺会APP预订客房，通过银联在线支付，使用银联信用卡（卡号以62开头）付款，享受每单立减25元优惠。

参加立减活动的宾客，成功完成预付后，即可获得银联卡专属优惠券礼包（银联卡专属优惠券内容包括：1张50元餐饮优惠券，1张30元餐饮优惠券，1张自助晚餐双人半价优惠券；优惠券适用于开元酒店旗下四/五星酒店）。此次礼包由开元酒店集团提供，以电子优惠券的形式发送至持卡人开元酒店商祺会账号。宾客可通过元酒店官网、无线官网、微信公众号、开元商祺会APP登陆商祺会账号“优惠券”查看。

符合条件的银联信用卡持卡人，单人或单卡每月限享2单银联在线支付立减优惠，活动期间限享5单优惠。日度立减优惠名额120名，先到先得。

除此之外，开元酒店集团商祺会也为宾客准备了一份好礼。活动期间，成功参加立减活动的宾客，2个月内完成3家不同酒店入住，将会获赠开元商祺会积分1万点。开元商祺会积分从获赠当年至次年末有效，可于开元酒店官网、无线官网、微信公众号、手机APP积分商城兑换开元酒店客房、餐饮、礼品和里程，也可线上订房或门店客房、餐饮消费10%抵现，抵现时1万点积分价值500元现金。

开元酒店集团携手中国银联，推出三重福利
开元酒店集团携手中国银联，推出三重福利

目前通过开元酒店集团官方网站订购酒店产品还有很多福利可享，包括官网立减（商祺会员在开元酒店集团官网订房，不限时段即可享受房费补贴优惠，每间夜最高立减120元）、“情满金秋，商祺惠享——特惠30家酒店”（30家开元酒店金秋大促，可享受纯房特惠价）。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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