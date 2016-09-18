乐视VR带观众玩穿越，VR版《清明上河图》开启文化复活

北京2016年9月18日电 /美通社/ -- 日前，第十四届北京国际图书节上（以下简称图书节），乐视VR内容出品中心携VR版《清明上河图》抢先版亮相，主创团队为与会领导、到场观众讲解项目内容、制作及VR技术，受到北京市新闻出版广电局领导的高度肯定。对于此次乐视VR对传世经典名画VR版的探索，业内人士保持高度关注，图书节上抢先版的体验视频引发了观众对传统文化项目的热议，是一次历史文化与现代科技结合的创意之作。

VR版《清明上河图》由乐视VR出品中心操刀，是 “VR文化复活”系列的开篇之作。该片采用全CG三维影像制作，并利用动作捕捉技术，在还原北宋建筑、街景的同时，让画中人物动起来。走进画中，观众可以看到船工作业、打铁、买卖、饮酒、聊天、拉车、乘轿、骑马、娶亲、异邦的骆驼商队等北宋生活场景。全篇配以古典音乐做背景，观众可以更好地穿越成宋朝人，聆听潺潺的流水、集市的喧嚣、酒楼的乐曲、绵绵的细雨、街坊邻里的寒暄，体验更加真实。

影片的独到之处在于全篇的故事线，以一家人一天的生活为引导，描述父亲（船夫）、母亲（婚礼主持）、爷爷孙女（茶楼喝茶）、奶奶（在家操持家务），哥哥与小朋友（街道玩耍）一家人的生活，身临其境走进北宋。影片结尾，奶奶走出大门，等待家人归来，爷爷、爸爸、妈妈、哥哥陆续回到家中，奶奶关上了大门，释义阖家欢乐。此时，场景切换，夜空中升起了孔明灯，美轮美奂，亦为本片的点睛之笔。

从影片的脉络及展现形式上不难看出，乐视VR的《清明上河图》独具匠心，特设亲情主线，独特的切入角度赋予影片生命力。制片人陈浩介绍，项目的主创人员中有部分参与2010年世博会《清明上河图》的制作，因此此次操刀游刃有余，从场景建模、人物勾画，到后期渲染，每个环节的细节处理上都更为细致，历时三个月，将这部作品呈现在观众面前。

影片9月13日已经上线，观众朋友可以通过乐视VR APP及乐视视频全景频道观看。据乐视VR内容出品中心负责人夏冰介绍：“乐视VR正在打造‘文化复活’IP，这将是系列文化内容，未来可能复活敦煌壁画、西藏的坛城、历史事件等。 VR与文化的结合带来的效用是巨大的，一方面展示了VR技术，另一方面增强观看者对文化知识的理解，拥有很好的教育意义，适用于旅游、博物馆、艺术馆、学校等，因此乐视VR会持续在文化项目中创新，为观众带来更多有‘品位’的内容。接下来乐视VR出品中心，将在此版本的基础上推出互动版《清明上河图》，届时人们将可以进行画中漫游，并通过手柄在画中的进行射箭、听戏等互动游戏，充分领略千年前汴梁盛世。”

如今全球正在刮起“VR”浪潮，东方特色的内容也有利于文化输出，据营销负责人张烁介绍，接下来 VR 版《清明上河图》会参展9月底于香港举行的 Sundance（圣丹斯）国际电影节，未来也会借助乐视 VR 北美分公司走向世界，让世界各地领略中国文化，感受东方魅力。