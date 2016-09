Horyou将举办第三届社会创新与国际准则论坛SIGEF 2016

Horyou宣布即将于11月举办第22届联合国气候变化大会的主要场外活动 SIGEF 2016

瑞士日内瓦2016年9月18日电

SIGEF将于2016年11月9日至11日在摩洛哥马拉喀什举办

致力于社会公益的社交网络平台 Horyou 宣布即将于今年11月在摩洛哥马拉喀什举办第三届社会创新与国际准则论坛(Social Innovation and Global Ethics Forum),简称 SIGEF 2016,这是第22届联合国气候变化大会(COP22)的官方主要场外活动。SIGEF 2016以创建更加美好的未来(Shaping Better Times to Come)为主题,多位国际知名演讲者将在该论坛上发表有关联合国可持续发展目标的演讲,通过与出席官员、私营部门、非政府组织和民间团体不断开展积极对话,SIGEF 2016意在提出战略和解决方案,为创建更加美好的未来而努力。

SIGEF 由 Horyou 组织,是展示社会创新与全球准则推进计划的平台。本次为期三天的论坛将包括全体大会、小组会议、文化活动、社交活动和采访。这是SIGEF首次在非洲举办,举办地是曾于2001年举办第七届缔约方会议(COP7)的马拉喀什 。

SIGEF 2016将举行全体大会和小组会议,探讨的话题包括获得健康服务和饮用水、具有价格优势的清洁能源,未来城市,及非洲可持续金融和影响力投资。本届论坛还将于11月9日举办希望之夜(Night for Hope)等文化活动,届时将有1500位来宾参加演唱会和单人表演。11月10日,Horyou Foundation 基金会慈善晚宴将招待一些特别嘉宾,他们将对运用首个经济包容性全球社会货币 Spotlight 开展新的突破性慈善工作进行探讨。

SIGEF Awards 将在闭幕式前举办的特别颁奖礼中对慈善家、创新者和企业进行表彰在活动举办期间,作为 Horyou 会员的非政府组织将有机会在专门区域内展示他们的项目。Horyou 创始人兼首席执行官 Yonathan Parienti 表示:“我们有幸与 COP22合作为广大群众提供各种活动。通过举办 SIGEF 2016,Horyou 真正实现了其公益目标。”

SIGEF 2016由 Horyou 举办,是与 Eneco Holdings 和 Horyou Foundation 创始合作伙伴等特别合作伙伴共同合作的结果。

Horyou简介