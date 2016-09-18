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天极网邀您参加“最受欢迎韩国品牌”评选 赢双11韩国游

2016年09月18日 13:52 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年9月18日电 /美通社/ -- 9月9日，由天极网联合韩国媒体 AVING NEWS、韩国经济 TV、东亚日报共同发起的《票选韩国最受欢迎品牌赢6天5夜韩国游大奖》的网络投票活动正式开启，调查活动为期1个月，截止到10月9日结束。本次评选吸引了包括电器、食品、化妆品、旅游等在内的50个行业100个韩国知名品牌参与，并将从参加调查的网友中抽取多达30位幸运网友，集体赴首尔享受“6天5夜自由行”终极大奖，不仅可以享受首尔旅游，更可以在双11当天受邀参加 "Made In Korea" 大型韩国品牌 Party（具体行程详见活动官方公众号“精选韩国制造”）。

赢6天5夜韩国游大奖活动
赢6天5夜韩国游大奖活动

请用手机浏览

说到韩国，很多人会联想到化妆品、明星、现代/起亚汽车、炸鸡啤酒……这些来自韩国的品牌和产品很多已经成为中国消费者耳熟能详的名称，而对于众多的韩国品牌来说，庞大的中国市场以及中国消费者的认可是这些公司最为盼望的。有鉴于此，主办方特别联合了多家韩国媒体和企业，针对中国市场进行韩国品牌调查活动，用最简单的形式反映出众多韩国品牌在中国消费者心中的位置，同时也为更多中国消费者提供亲赴首尔，零距离接触韩国一线品牌的难得机会。

如何参与活动

本次活动采用了简单易懂的单选调查形式，网友只需要打开手机页面，完成信息注册并依次完成50个单选题目后，就可以参加抽奖活动。

共有三种方式参加调查抽大奖。

  • 方法一、打开微信并搜索公众号名称“精选韩国制造”，首次关注公众号后自动弹出参加方法提示。
  • 方法二、进入“精选韩国制造”微信公众号，打开菜单“赢韩国游”--“参加调查”详细了解参加方式。
  • 方法三、从天极网首页 (www.yesky.com) 或天极网WAP站 (wap.yesky.com) 进入本次活动页面。

如何获取获奖名单和大奖行程

在调查活动截止的三个工作日内（即10月10日-10月12日），主办方会将本次抽奖结果公示在活动官方公众号中，参与者可以随时进入“精选韩国制造”公众号，打开菜单“赢韩国游”--“活动奖品”即可查询。

参加抽奖须知

本次抽奖活动的活动规则可随时进入“精选韩国制造”公众号，打开菜单“赢韩国游”--“活动规则”查询，具体规则如下。

  1. 请关注活动官方公众号“精选韩国制造”，未关注公众号无效；
  2. 如填写信息与本人不符可能影响奖品发放；
  3. 获奖名单将在活动截止三个工作日在公众号公布；
  4. 本活动需中奖用户自行办理护照及韩国旅游签证，相关费用自理。如在指定日期前未获得签证，将视为自动放弃；
  5. 本次活动主办方负责韩国游的往返机票、酒店、指定行程的交通、用餐费用。签证费用、自由活动期间的各种费用、以及参团用户的个人支出需中奖用户自行承担；
  6. 本次活动统一安排由北京机场出发，如中奖用户不在北京，请到北京集合，费用自理；
  7. 内部员工不参加本次抽奖活动；
  8. 天极网保留对本次活动最终解释权。
iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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