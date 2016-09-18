英格索兰连续六年入选道琼斯可持续发展全球指数及北美指数

爱尔兰斯沃兹2016年9月18日电 /美通社/ -- 创造舒适、可持续发展及高效环境的全球领导者英格索兰公司（纽交所代码：IR）入选2016道琼斯可持续发展全球指数及北美指数，这已是公司连续第六年入选这两大指数，持续彰显了英格索兰在经济、环境和社会等领域的业界领导地位。

英格索兰的产品和服务高效节能，保障食品及易腐品的运输安全，并能促进经济增长。公司的业务运营印证了英格索兰在创新、可持续发展和企业公民领域的长期承诺，并致力于创造一个更美好的世界。此外，英格索兰对经济、环境和社会所做出的贡献不仅提升了公司的业绩表现，并且为员工、股东和商业伙伴创造了价值。

“很荣幸能够连续入选道琼斯可持续发展全球指数及北美指数，这不仅印证了我们的企业战略和承诺，同时也让我们能够建立在业界同行们中的标准。”英格索兰全球高级副总裁兼民用暖通空调业务总裁 Gary Michel 表示，“我为我们的团队感到十分自豪，正是有了他们的努力、专业和创新，才使我们实现了持续的改进。我们已经做好准备，通过我们的专业知识服务我们的客户，并帮助他们踏上提升能效、改善经济生产力和减少温室气体排放的旅程。”

道琼斯可持续发展指数设立于1999年，是全球第一个可持续发展基准指数，并由 RobecoSAM 和标准普尔道琼斯指数公司共同提供。道琼斯指数为在投资组合中贯彻可持续发展的企业设立了参照基准，并为开展可持续发展最佳实践的公司提供了有效的参与平台。

英格索兰的“气候承诺”

英格索兰承诺到2030年，减少公司产品和运营所产生的温室气体排放。英格索兰的“气候承诺”保证：

到2020年，减少产品中制冷剂的温室气体足迹50%。到2030年，在公司的产品系列中采用低全球变暖潜能值（GWP）的替代品；

在未来五年内，投资5亿美元开展产品相关的研发，以实现减少温室气体排放的长期目标；

到2020年，减少35%与公司运营相关的温室气体排放。

截至目前，英格索兰的“气候承诺”已减少了约200万吨二氧化碳的排放，这相当于超过27万户家庭每年因能耗而产生的二氧化碳的排放量，或相当于超过9.45亿公斤燃煤产生的二氧化碳排放量。为履行气候承诺，英格索兰发布了 EcoWise™，该产品组合采用新一代、低全球变暖潜能值的制冷剂和高能效运营系统，以减少产品对环境的影响。到2030年，公司预计将减少5000万吨的碳排放足迹。

关于英格索兰

英格索兰(Ingersoll Rand，纽约证券交易所代码：IR)通过创造舒适、可持续发展及高效的环境来全面改善生活质量。公司的员工和旗下品牌：Club Car®、英格索兰(Ingersoll Rand®)、冷王(Thermo King®)和特灵(Trane®)共同致力于改善民用住宅和楼宇建筑的空气品质及舒适度，运输和保护食品及其他易腐品安全，并提高工业领域的生产率和效率。作为年销售额逾130亿美元的全球性公司，英格索兰致力于建设一个持续进步、基业长青的世界。更多信息，请访问 ingersollrand.com 或 irco.com.cn。

关于标准普尔道琼斯指数

标准普尔道琼斯指数公司，隶属 McGraw Hill Financial 公司，是基于指数的概念、数据和研究的最大全球资源。同时，它也是图标金融市场指示器的鼻祖，例如标准普尔500®和道琼斯工业平均指数TM。标准普尔道琼斯指数公司在设计创新及透明的解决方案上已拥有超过115年的经验，满足投资者的各种需求。基于该指数进行产品投资所涉及的资产远高于其他同类指数。通过覆盖全球的多达830,000个资产评级指数，标准普尔道琼斯指数为投资者确定了进行市场衡量及交易的确切方法。更多信息，请访问 www.spdji.com。