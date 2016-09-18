PowerBTC限时促销优惠多多，为批量交易赠送更多好礼

纽约2016年9月18日电 /美通社/ --

随着比特币业务日益盛行，众多网络公司都在寻求各种创新的全新方式来利用这种具有不凡价值的虚拟资源。然而，任何一家公司都不会比 PowerBTC 更了解比特币市场，这颗即将崛起的金融界“新星”将会掀起一场“比特币风暴”。

作为虚拟市场中已经众所周知的加密货币交易商，PowerBTC LLC（网址：http://www.PowerBTC.com）为购买比特币继续提供高于市价的高价促销活动。这种促销限时，同时对不少于10个比特币的交易提供一系列丰厚奖励。在为比特币卖家保持标准方案，即提供高出市场官方价格10%的高价的同时，该公司还能为批量交易提供一些额外的礼品。

在列出下述所有促销活动的同时，PowerBTC LLC 还能随时为客户提供支持和更多信息。

POWERBTC目前的促销活动：

10个比特币以上（赠送24克拉金币）

20个比特币以上（赠送24克拉金币+3%特惠）

30个比特币以上（赠送24克拉金币+5%特惠）

50个比特币以上（赠送24克拉金币+8%特惠）

按照黄金市场价格计算，24克拉金币价值450美元。

PowerBTC 首席执行官汤姆-克拉克(Tom Clark)在对此评论时表示：“我们很高兴我们所推出的这种促销活动将能推动比特币行业的发展。通过利用新一轮的数字技术，我们希望成为比特币行业的主要领导者，并为各种比特币购买活动支持实现良好的交易。这是一种与时俱进，我们认识到比特币交易是一种明智的投资，并相信它能让我们成为佼佼者。”

访问http://www.PowerBTC.com，即可发现简洁设计的网站易于操作，有助于轻松且快速地进行比特币交易。用户只需输入个人的电子邮件地址、银行账号或 PayPal 账号，即可享受这次全新的促销活动。

对于常规比特币卖家，这种促销似乎具有压倒性优势，但其背后的运作机制不仅仅是 PowerBTC 对比特币购买的青睐，还有该公司进行比特币再投资的结果，以及在所有金融服务业务中所蕴含的高级算法和某些普遍原则。

根据目前的市场趋势，比特币价格会不断更新，以反映最为准确的信息。再加上具有丰富知识的员工和定期更新的新闻页面，这将使 PowerBTC 在业内竞争者中具有优势，因为该公司对市场知识的深入了解非同凡响。

PowerBTC 目前推出购买比特币促销活动，因此各位有意卖家应该尽快访问该公司网站，以实现最佳交易。详情请访问：http://www.PowerBTC.com。

联系人：

姓名：Mark Twein

电邮：ads@powerbtc.com

电话：+1-(917)-979-2728