达希纳一线上市，“慢粒”治疗有望实现更高目标

杭州2016年9月18日电 /美通社/ --

2016年无疑是慢性髓性白血病（简称“慢粒”）治疗捷报频传的“大年”：

5月，美国临床肿瘤学会（ASCO）年度大会上关于一项欧洲临床研究的报告表明：长期规范治疗的患者经尼洛替尼一线治疗后，有可能实现无治疗缓解（treatment free remission, TFR）。[1]

7月12日，中国国家食品药品监督管理总局（CFDA）批准达希纳®（尼洛替尼胶囊）用于慢粒一线治疗。

8月，《中华血液学杂志》发表了中华医学会血液学分会编撰的《中国慢性髓性白血病诊断与治疗指南。（2016 年版）》，推荐尼洛替尼为慢性期慢粒患者一线治疗选择之一。指南首次指出：TKI 治疗获得深度分子学反应持续超过2 年的患者部分能够获得长期的无治疗缓解，即功能性治愈。[2]

*现阶段停药只在临床研究中进行，随意停药有风险。

*中国的MR4.5检测目前尚未标准化， 标准化工作正在进行中。

近日，中国慢性髓性白血病诊疗新进展研讨会暨达希纳®一线上市新闻发布会在杭州黄龙饭店隆重举行。上海交通大学医学院附属瑞金医院沈志祥教授、北京大学人民医院的黄晓军教授、中国医学科学院血液病医院的王建祥教授、苏州大学附属第一医院的吴德沛教授、哈尔滨血液病肿瘤研究所马军教授等出席了此次新闻发布会。

会上，专家们解读新版《中国慢性髓性白血病诊断与治疗指南》，探讨达希纳®一线获批对慢粒治疗的巨大推动作用，并就如何早日实现慢粒的“功能性治愈”提出保障路径。

达希纳®慢性髓性白血病一线治疗适应症的获批是中国慢粒治疗的又一个里程碑，这意味着新诊断的慢粒患者可以直接接受达希纳®治疗，从而更快达到深层分子学缓解。此外，欧洲临床研究方面的进展表明：无治疗缓解（TFR），即功能性治愈，成为慢粒治疗的更高目标。

可治、可控到可愈 -- 三部曲铺就希望之路

会上， 专家们首先对慢粒进行了介绍。慢性髓性白血病，俗称“慢粒”占成人白血病的15%，全球年发病率为1.6-2/10万。[3]在中国几个地区的流行病学调查显示慢粒发病率为0.39-0.55/10万，但是中国慢粒患者较西方更为年轻化，中位发病年龄为45-50岁，而西方为67岁。[4]慢粒早期多数没有明显体征或者症状；但如果不及时治疗，通常在3到5年内可能进展至终末急性期而导致死亡。[5]

慢粒备受关注，不仅因为其凶险，更因为它是人类历史上第一种可以通过小分子靶向药物进行有效治疗的癌症。伴随药物治疗和检测技术的进步，慢粒更是典范性地诠释了从不治之症到可治，可控，甚至可愈的希望之路。

15年前，虽然造血干细胞移植给患者带来希望，实现可治，但是移植毕竟受限于供者有无、患者年龄等多种因素。分子靶向药物--酪氨酸激酶抑制剂（TKI）的出现，打破了这种受限的治疗。如今，持续一线TKI治疗的慢粒患者的10年生存率已经可以达到85%~90%。[6]分子靶向药物是指在细胞分子水平上针对已经明确的致癌位点设计药物，让肿瘤细胞特异性死亡，而不会波及正常组织细胞。慢粒的特异靶点就是Bcr-Abl融合蛋白。

从可治到可控，分子靶向居功至伟；而“同步高配”、敏感而严格的分子学基因检测也功不可没。聚合酶链反应PCR检测是分子学检测中常用的手段。通过PCR，医生对微小的疾病残留明察秋毫，定期PCR监测能加强依从、个性化调整用药、提升疗效，真正把慢粒转为“慢病”，实现“可控”。

从可控到可愈，慢粒治疗能否再有大的突破？患者能否到达停药门槛而健康生活？2013年的《指南》就提出“功能性治愈”[7]，新版指南更积极明确：“尽快达到完全细胞遗传学反应以及更深的分子学反应是CML治疗的远期目标，改善生活质量和功能性治愈是CML治疗的长期目标。”[8]路漫漫其修远 -- 从科学家（Virchow 和Bennet）1845年首次发现并描述慢性粒细胞白血病到今天，科学一再突破，曙光不断扩大。谁说不远的将来，人类不会打破慢粒魔咒，实现“治愈”？

规范治疗和监测，更快达成无治疗缓解（TFR）

此次新闻发布会上，无治疗缓解（TFR）成为大家讨论的焦点话题。实现持续的深度分子学反应（功能性治愈的标杆），就可能达成无治疗缓解。正是因为二代靶向药物显著的疗效，使医生与患者对治疗结果的预期不断升高，不仅活得时间长、活得质量好，部分患者还可能实现停药后长期缓解。而循证医学研究和最新指南指明了治愈路径。

与会中我们还了解到，欧洲临床研究的数据表明，接受达希纳®一线治疗的慢性期慢性髓性白血病患者中，6年随访发现累积56%的患者能够获得深层分子学缓解（MR4.5），而MR4.5这个指标是进入无治疗缓解研究的门槛条件。最新的无治疗缓解研究数据表明，获得持续MR4.5的患者停药后，中位随访48周后有超过一半的人维持无治疗缓解状态，无需药物治疗。

达希纳®一线适应症获批，有望帮助慢性髓性白血病患者达到更早、更深的分子学缓解。这将在很大程度上推动慢粒领域的治疗，甚至使患者有希望达到无治疗缓解，从而减轻经济负担和提高生活质量。

今年《中国血液学杂志》也正式发表了《中国慢性髓性白血病诊断与治疗指南2016版》。新闻发布会中专家为我们解读了最新《指南》的更新，明确了无治疗缓解就是功能性治愈，并进一步明确了更早更深的分子学缓解是患者最终实现无治疗缓解的基础。控制慢粒，目前简便而灵敏的检测方法是PCR。定期PCR疗效检测，为与患者讨论和评估病情创造良好条件，及时知道病情是否得到很好的控制，有无停药的机会及是否已达到治愈的目标，停药才安心、放心。

目标明确，一线药物和随访监测双驱动，通向治愈之路才充满希望！

患者 -- 抵达未来之路的源动力

如果慢粒最终实现全面功能性治愈，就有望在人类抗癌历史上创造新的里程碑。这是一个已经给我们展现无限可能和巨大希望的疾病治疗领域。

作为达希纳®的研发公司，诺华以不断探索新方法，改善和延长人类寿命为使命，力争为患者提供更先进的解决方案，改善患者的疾病管理。

慢粒治疗的最近进展能否惠及更多慢粒患者？“慢粒”治疗在中国的演进见证了我国医疗保障事业的发展，目前已经有10余个省份把慢粒纳入了大病医保的范畴。而越早实现无治疗缓解，意味着病人及其家庭健康、尊严、有品质的生活，以及更大的药物经济学价值和各利益攸关方都乐见的社会价值。相信更有力的循证医学证据和更新的指南都有助于相关部门评估以无治疗缓解为目标的新治疗方案。

再过几天就是国际慢粒日了，除了药物一线获批的突破，主办方诺华肿瘤（中国）和与会人士也呼吁社会各界行动起来，把关爱落实到一线，让慢粒患者得到更多关爱和保障、更多信息与信心，管理疾病，迎接健康。

小贴士：

为了有助于实现治疗里程碑，患者可以做些什么？

严格遵医嘱服药

接受定期标准化PCR 检测以监测进展情况

遵守与医生的随访约定

如果出现不良反应要及时与医生交流

如果未实现治疗里程碑，与医生沟通，看是够需要改变治疗以获得更深度的缓解