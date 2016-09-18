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首都航空荣获移动互联网优秀企业奖

2016年09月18日 14:55 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年9月18日电 /美通社/ -- 9月13日，由中国电子商务协会主办，中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国商务部等7部委联合指导的“2016世界移动互联网大会”，在北京全国政协礼堂隆重举行。本次大会以“突破与创赢”为主题，围绕“大众创业、万众创新”国家战略为指导，针对移动生活服务方面探求移动互联网与传统行业的转型升级。大会邀请到各主管政府部门领导，知名媒体或企业领导人、CEO、行业佼佼者等近百行业领军人物参会。首都航空受邀出席了此次会议，并荣获2016移动互联网优秀企业奖。

2016世界移动互联网大会，首都航空荣获移动互联网优秀企业奖
2016世界移动互联网大会，首都航空荣获移动互联网优秀企业奖

 

2016年，是移动互联网飞速发展的一年。2016年中国移动互联网用户规模达到7.9亿人，较2015年增长了8.4%。预计到2017年，中国移动互联网用户规模将达到8.9亿人。首都航空致力于成为中国旅游航空领先品牌，调研线上用户出行需求，开发增值服务衍生产品及国内、出境旅游产品。同时不断完善用户体验，提升线上尤其是移动端服务水平。寻求创新与突破，强化线上营销能力，并先后与滴滴出行、途牛旅游、航班管家、360等企业达成合作。首都航空荣获“2016中国移动互联网优秀企业奖”称号，印证了首航在2015-2016年间所付出的努力和成绩。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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