美国国际财务执行官组织FEI正式签约成为EventBank北美客户

北京2016年9月18日电 /美通社/ -- 近日，EventBank捷会易美国公司正式成功签约FEI（Financial Executives International）- Philadelphia Chapter （国际财务执行官组织-费城分会），成为EventBank捷会易客户。这是继College of Southern Nevada、Asia America MultiTechnology Association、California-Asia Business Council、Women of Focus Tradeshow在近日与EventBank捷会易美国公司完成签约之后的又一位权威的美国市场客户。



FEI官网

FEI （Financial Executives International）是一家拥有超过80年历史，致力于服务高级财务执行官的国际组织，在全球拥有超过10,000名财务成员。其董事会成员有来自CISCO的高级副总裁Prat Bhatt, American Express的执行副总裁Linda Zukauckas, Microsoft Corporation的财务审计部门总经理Bridgette Link等全球知名公司的高级财务执行官。FEI - Philadelphia 将会全面采用EventBank捷会易的云端管理软件进行所有团队任务协同，会议活动管理和发布，营销管理，Newsletter及EDM订阅和发布，客户关系管理，会员全自动化管理，及全球支付实现。全面实现其会员服务，管理及会员数据管理的自动化。FEI - Philadelphia 正式采用EventBank捷会易的产品是一个里程碑事件，进一步验证了EventBank捷会易产品和团队的国际化能力。



EventBank捷会易英文官网

FEI （国际财务执行官组织）旨在连接组织内的高级财务成员，通过设立专业规范，交换并提供最顶尖的财务实践经验和教育培训，来协助政府提升整体经济水平。FEI 的成员始终献身于提升行业水平和丰富自身发展，FEI无疑是一个独一无二的交流分享平台，为其成员提供了参与专业知识研讨会，重要的国家及全球性政治讨论的宝贵机会。而其成员也将他们所学回馈到FEI乃至整个行业的进一步发展中。



EventBank捷会易中文官网

EventBank捷会易是面向全球的市场营销自动化、互联网化、数据化、一体化平台型创新SaaS公司。公司核心团队由来自于曾任职谷歌、甲骨文Oracle、IBM等世界顶级企业的技术专家组成。不断创新、改进、调优，作为云端的创新社群关系及市场营销智能管理系统的EventBank捷会易，已经日臻成熟。

EventBank捷会易在美国和中国各搭建了最高安全等级的数据中心，成为业界权威组织全球云安全联盟CSA成员，全站应用SSL加密，并遵照ISO27001的最佳实践设计开发与运营管理体系。利用先进的云计算和大数据技术作为基础，EventBank捷会易将协助客户对其所面临的多任务及复杂业务流程进行智能化管理，加速其潜在用户的转化进程，提高社群或目标受众与机构黏性，助力延展社群经济EventBank捷会易针对社群管理人员或企业市场营销人员的日常应用场景，从后台到前端进行了全面优化，在数据管理和易用性等方面处于世界领先地位。

对于管理者，EventBank捷会易是智能化的一站式管理平台系统，系统不仅涵盖线上线下活动发布及进程管理、会员管理、团队分工及协同，客户关系的追踪及相关数据分析等核心业务模块。EventBank捷会易强大的平台基础，具有丰富的延展性和功能拓展整合能力。国际化的团队和多语种的服务诠释了EventBank捷会易与生俱来的志存高远，EventBank捷会易已经显现出成为全球领先的下一代市场营销智能管理系统的强劲实力。