“平安福”全新上市 健康保障“走”出来

西安2016年9月18日电 /美通社/ -- 近日，平安人寿宣布保障旗舰产品“平安福”迎来重磅升级，平安福（2016）健康保障计划揭开面纱。同时，平安健康险推出“平安RUN·健行天下”（以下简称平安RUN）计划。这一举措旨在在中国推行“健康管理”。

随着移动互联网的发展，各类有关运动和健康管理类的APP不断刷新着我们的健康知识和使用体验，越来越多人已不再像过去一般只注重饮食、作息、运动等单方面因素，转而关注所有可能威胁健康的因素（比如：环境、心理等）对个人的综合影响，这就是医学领域所说的“健康管理”的概念。

事实上，美国的学术界早在20世纪50年代末就提出了“健康管理”的概念，而且最先被应用在保险领域。通过对参加医疗保险的客户（包括疾病患者或高危人群）开展系统的健康管理，达到有效控制疾病的发生或发展，降低实际医疗支出。

从“事后责任”到“事前引导”

平安福+平安RUN以“守护健康、运动有赏”为核心，平安福（2016）的被保险人如果参加“平安RUN”活动，而且在前两个保单年度内至少有600天每天运动步数不少于10000步，从第三个保单年度开始，平安福（2016）主险及重疾险的保障额度增长10%，客户在养成运动习惯的同时获得更高的保障。

在国外一些保险业发达的国家，这种把关注点放在提高客户身体健康水平，在事前引导、事中管理上做文章，防范乃至杜绝风险责任发生的做法已经非常成熟。比如，南非知名的保险企业DISCOVERY、美国健保公司奥斯卡等都会将一些健康险产品与运动、饮食等因素紧密相关，通过物质奖励，对保险客户的健康行为进行激励管理。如客户可以通过每天跑步的步数、购买健康食品的记录，去兑换电影票、酒店住宿等物质奖励，从而帮助客户养成长期锻炼的生活习惯。

丰富的跨界“新玩法”+100种疾病保障，升级后的“平安福”亮点众多

平安RUN计划还与苹果、星巴克等知名品牌进行跨界合作，给客户带来更多“福利”。客户参与平安RUN活动，达成当周运动目标，即有机会获得一次享用星巴克中杯饮品、肯德基活力早餐、上海家化或多利农庄抵用券四项奖励之一；支付一定金额的激活费，并用平安银行信用卡办理24期分期还款，即可获得包含 Apple Watch 在内的健康管理服务大礼包。达成每月运动目标，最高可获得等于每月分期款的返现奖励。此外，作为平安人寿连续三年销量最高的旗舰级保障类产品，平安福（2016）在保险责任的升级方面也有颇多亮点。

据平安人寿总精算师孙汉杰介绍，本次升级后的平安福（2016）健康保障计划延承原来的产品优势，继续提供身故、重疾、281项意外伤残、自驾车意外双倍、医疗、保费豁免等全面保障，还将疾病保障的范围扩增到100种，其中：重大疾病种类增加至80种，轻度重疾增加至20种，涵盖恶性肿瘤以及与心脏或心脑血管、器官功能严重受损、神经系统相关的各类疾病。此外，轻症赔付不影响后续重大疾病保险金给付。

附注：

平安福（2016）健康保障计划含平安平安福终身寿险（2016）、平安附加平安福提前给付重大疾病保险（2016）、平安附加长期意外伤害保险（2013）、平安附加意外伤害医疗保险（A或B）、平安附加豁免保险费重大疾病保险（C，2016）、平安附加豁免保险费重大疾病保险（B，2016）