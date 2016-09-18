2016年全球社会化媒体与公益峰会在北京成功召开

乐天行动 创变未来

北京2016年9月18日电 /美通社/ -- 2016年全球社会化媒体与公益峰会今日在京举行。今年峰会的主题为“乐天行动，创变未来”，旨在通过一场真正意义上的全球对话，吸引世界各地行业精英与热心公益的人士参与，传播可持续发展目标，共同探讨如何利用科技与新媒体加深各国各领域之间的合作，解决当前的社会发展难题，让每一个人积极参与全球公益行动，共同实现未来15年全球可持续发展目标。

去年9月，193位联合国成员国领导人齐聚联合国纽约总部召开可持续发展峰会，正式通过了“2030可持续发展议程”。值周年之际，各界人士齐聚北京大学，挑战全球贫困、饥饿和疾病等领域的难题，就当今世界面临的挑战共同探讨解决之策。今年峰会由北京大学新媒体研究院社会化媒体研究中心主办，联合国开发计划署、比尔及梅琳达·盖茨基金会联合发起。

联合国开发计划署驻华代表处国别主任文霭洁指出：“2030年可持续发展议程正式通过一年以来，我们成功采取了诸多行动，取得了良好效果。现在距离实现议程还剩14年，每一年对我们来说都至关重要。我们要共同努力，携手政府领导、商业领袖、媒体人士和各国人民一道为实现可持续发展目标做出自己的贡献。”

来自联合国、政府、非政府组织代表、商业领袖、热心公益事业的明星与艺术家以及相关领域的专家学者齐聚北京大学，分享他们对于未来的愿景，探讨包括创新、应对气候变化、消除不平等、推动可持续的人类发展等问题。

比尔及梅琳达·盖茨基金会北京代表处首席代表李一诺表示：“作为全球社会化媒体与公益峰会的联合发起方之一，我们很高兴看到中国的大众，特别是年轻一代，对于公益慈善事业的参与度不断提升。此外，社会化媒体的蓬勃发展为传播公益理念、促进人人参与公益创造了良好的平台。我们希望越来越多的人加入我们，成为乐天行动派，勇于挑战全球贫困、饥饿和疾病领域的难题，为每个人都能过上健康而富有成效的生活而努力，为实现联合国的可持续发展目标贡献力量。”

峰会上，熊猫之歌《伴你回家》演唱者老狼及联合国开发计划署熊猫明星使者袁姗姗上台为联合国全球首对动物大使宣布名字，两位可爱的熊猫大使在它们1岁生日之际被正式命名为“启启”及“点点”。“启点”代表2030可持续发展议程的起点，也是全球发展路径的新起点。“启启”代表启发 -- 我们需要启发创新思维来应对全球问题的挑战；“点点”代表点亮 -- 点亮未来与创造更美好世界的希望。此次征名活动历时8个月，收到来自116个国家的热心网友提交的5000多个名字，这些名字承载着5000多个美好祝愿，伴随熊猫大使竭力推广可持续发展目标。

全球社会化媒体与公益峰会是全球最高级别的年度公益论坛之一，在全球100多个国家同期举行，旨在探讨科技及新媒体对于全球公益的影响与推进，向全世界传播可持续发展目标。峰会聚焦世界各地的行业精英、意见领袖及公益人士，一同探讨如何应对当前最具挑战的全球性难题，通过激发创新和鼓励公众参与，创造更美好的世界。本次峰会是在中国举办的第六届全球社会化媒体与公益峰会。

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19位明星庆祝可持续发展目标通过一周年：http://v.qq.com/x/page/d0329o2okin.html?ptag=4_5

更多峰会内容及嘉宾信息请点击查看：http://www.cn.undp.org/content/china/zh/home/ourwork/our_campaigns/social-good-summit0.html