易图通与Esri中国战略合作成果显著

北京2016年9月18日电 /美通社/ -- 2016年初，易图通与 Esri 中国签属战略合作协议，双方将在 GIS 应用领域展开全面合作，作为全球领先的地理信息技术和服务提供商，Esri 在中国大陆地区的相关业务将独家采用易图通地图数据。经过半年多的准备时间后，双方在合作领域正在取得显著成果。

易图通与 Esri 中国合作的政府应用项目将从2016年9月开始陆续批量实施，国土资源部、住建部、水利部、交通部、公安部、农业部、环保部、民政部、卫计委、国家安监总局、国家海洋局、国家林业局、国家地震局、国际气象局、国家统计局、国家旅游局、国家文物局等政府相关部门将相继使用易图通的地图数据，同时，易图通与 Esri 中国技术融合的 GIS 产品与服务也得到国际知名企业的认可，与奔驰中国、麦当劳、肯德基、屈臣士等知名企业的相关合作项目已成功落实。

随着有些图商将其业务重心完全转向互联网和移动互联网在线地图服务，从而不再提供基于本地布署的地图服务，导致许多客户需求无法得到满足。易图通作为一家专注于地图服务的专业图商，10多年来不忘初心，坚持为在线的和本地部署的所有客户提供地图服务。与 Esri 中国的战略合作将大大提升易图通的地图服务能力，能够为客户提供更充分、更全面、更放心的地图服务。