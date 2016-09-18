英美铂业对Greyrock Energy进行投资

南非约翰内斯堡2016年9月18日电 /美通社/ -- Anglo American Platinum Limited（英美铂业公司，简称“英美铂业”或“该公司”）宣布对小规模天然气制油技术领导者 Greyrock Energy, Inc.（简称“Greyrock”）进行投资。Greyrock 的系统采用自主研发的催化剂，能将富含甲烷的原料转化为优质运输燃料，同时还具有显著的潜在环保效益。Greyrock 的催化剂结合了英美铂业所生产的金属材料。

Greyrock 工艺会产生作为副产物的氢气，因此能提供氢气的替代来源并有助于降低燃料电池电动车(FCEV)所使用的氢气的交付相关成本。通过加速 Greyrock 技术的商业化进程，这笔投资旨在以促进采用需要铂基催化剂的 FCEV 的方式，直接和间接地拉动对铂族金属(PGM)的需求。

Greyrock 的 Direct Fuels Production™（直接燃料生产）和 Flare-to-Fuels™（火炬气制燃料）生产线可将会被浪费的火炬气、天然气、天然气凝液、生物气或者其它类似原料转化为清洁的液体运输燃料，并且在转化过程中会产生副产品氢气。

这笔投资是英美铂业铂族金属投资计划的一部分，在这项计划中，英美铂业针对展现出自身产品或技术（采用/支持采用该公司的金属材料）商业化可行性的公司，为其提供成长资本。Greyrock 与原先的投资公司 Hydrogenious Technologies 和 United Hydrogen Group 具有协同增效。这些公司能够共同显著降低氢气的交付成本，从而为大规模采用零排放燃料技术奠定基础。英美铂业还对三家全球燃料电池公司进行了投资，它们分别是 Ballard Power Systems（巴拉德动力系统公司）、Altergy Systems 和 Johnson Matthey Fuel Cells。

英美铂业营销行政主管 Andrew Hinkly 表示：“对于采用我们金属材料的全新应用，尤其那些与我们业务和现有投资组合公司具有协同增效的应用，我们非常支持它们的商业化。Greyrock 的系统可以生产英美资源集团经营中所使用的清洁运输燃料，同时为燃烧气体带来的环境挑战提供一种解决方案。对 Greyrock 的投资将拉动对我们金属材料的需求，同时推进努力降低液体燃料和氢气的交付成本。对Greyrock 的投资将为我们目前的投资组合添砖加瓦。”

Greyrock 首席执行官 Robert Schuetzle 则表示：“我们很高兴与英美铂业开展合作。他们的注资将使我们能在全球范围内加速部署我们的技术。除了使英美铂业成为新增的战略投资者之外，Greyrock 还期待与该公司在具有协同增效的其它重要领域开展合作。”