Spin Master公布Hatch Day

10月7日将揭晓神秘的Hatchimals玩具

多伦多2016年9月18日电 /美通社/ -- 领先的儿童娱乐公司 Spin Master Corp. (TSX:TOY)将于2016年10月7日发布2016年最受期待的玩具之一Hatchimals。



Spin Master的Hatchimals将于2016年10月7日在全球亮相。只有孩子们的爱抚和照看才能孵化蛋，并揭晓里面到底是什么。（厂商建议零售价：59.99美元）

Spin Master 开拓性的玩具 Hatchimals 以让人出乎意料的新方式结合了公司的先进技术，具有多种游戏模式。Hatchimals 于今年早些时候在全球各地的部分玩具展上仅向业内人士开放了预展。该产品不仅成为全球众多玩具大奖的夺奖热门，还登上了众多零售商的热门玩具排行榜，包括塔基特(Target)、沃尔玛、玩具反斗城(Toys 'R' Us)和科尔百货(Kohl's)。从 Hatch Day（10月7日起），公众将首次能够在大型零售商处以及 SpinMaster.com 上看到和购买Hatchimals（厂商建议零售价：59.99美元）。

迄今为止，Spin Master 只公开揭示了玩具的蛋型外观。五岁及以上的儿童可以选择 Hatchimal 蛋的颜色和物种，但里面的内容只有通过孵化后才能揭晓。

Spin Master Ltd 机器人全球业务部主管 James Martin 表示：“Hatchimals 在与儿童有了接触后才会“有生命”；固有的养育游戏模式启动了游戏体验。这是强有力的情感连接和有趣体验，并且将不断加深。准备好在 Hatch Day 一探究竟并大吃一惊吧。”

请访问 www.hatchimals.com 了解最新情况。

Spin Master简介

Spin Master 是全球领先的儿童娱乐公司，致力于创立、设计、生产和销售各种创新玩具、游戏、产品和娱乐产品。Spin Master 以众多获奖品牌而闻名，包括 Zoomer™ Dino、Bakugan Battle Brawlers™、Air Hogs® 以及2016年度玩具品牌 Bunchems 和 Meccanoid G15。自2005年起，Spin Master 就获得了64项玩具行业协会年度玩具提名，并荣获18项不同产品类别的奖项。Spin Master 已经获得12项年度创新玩具提名，比任何一位竞争者都多。Spin Master 是不仅开发和生产全球娱乐产品、角色和内容，并通过创造、销售和授权产品来实现内容创收的少数公司之一。迄今为止，该公司已经制作了六部电视剧，包括2007年的热门剧集 Bakugan Battle Brawlers 以及目前的热门剧集 PAW Patrol。PAW Patrol 已经在全球160多个国家和地区播出。Spin Master 在全球拥有1,000多名员工，并在加拿大、美国、墨西哥、法国、意大利、英国、斯洛伐克、捷克、德国、瑞典、荷兰、中国大陆、香港、日本和澳大利亚设有办事处。

欲知详情：Spin Master Ltd 全球营销传讯副总裁 Tara Tucker，tarat@spinmaster.com