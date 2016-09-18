CENE云南.昆明节博会11月举办 为节能环保提速

昆明2016年9月18日电 /美通社/ -- 近日，二十国集团工商峰会在杭州举办，国家领导人出席开幕式并发表主旨演讲指出，毫不动摇实施可持续发展战略，坚持低碳循环发展，坚持节约资源和保护环境的基本国策，在新的起点上坚定不移推进绿色发展，谋求更佳质量效益。 2015年国家领导人在云南考察时，也要求云南把生态环境保护放在更加突出的位置，成为生态文明建设排头兵，为云南省节能环保工作指明了发展方向，树立了坚定信心。



CENE云南.昆明节博会11月举办 为节能环保提速

“十三五”时期是云南省加快推进新型工业化、城镇化，实现经济社会跨越发展，全面建成小康社会的攻坚时期，是加快产业转型升级，推进绿色制造，构建资源节约型、环境友好型社会，成为生态文明建设排头兵的关键时期，为促进全省节能环保、新能源快速发展。为宣传展示云南省在节能环保、新能源工作所取得的成效，以“推进节能环保和低碳发展，迈向生态文明新时代”为主的2016中国（昆明）节能环保和新能源产业博览会（以下简称CENE展）蓄势待发。

CENE展以节能环保为核心，提高新能源利用为重点，展示工业、建筑、交通运输、公共机构、农业农村、商业等领域的节能环保与新能源技术和产业，把展会延伸成为业内节能环保和新能源技术、产品、设备、服务的集采平台。展会将于11月24日-26日在昆明滇池国际会展中心举办，由云南滇池国际会展中心运营管理有限公司联合云南省节能协会、云南省环保协会、云南省绿色建筑协会、云南省太阳能协会和云南省能源研究会等单位联合举办，并得到了中国节能协会、昆明市博览事务局和中国能源研究会等单位的大力支持。云南低碳经济网同时为展会提供全程媒体宣传支持。

届时来自有关政府机构、相关协会学会、石化、钢铁、电力、冶金、煤炭、矿冶、房地产、建筑、水泥、电子、机械、电气、化工、医院、制药、高校、科研机构、设计院、商场酒店、市政、金融保险、包装、食品环保工程、节能服务公司等单位的决策者、部门负责人，都将在CENE展获取节能环保、新能源发展最前沿的技术产品及科技理念，从而在未来的产业发展规划和企业环境竞争中脱颖而出。

《云南省人民政府关于加快发展节能环保产业的意见》提出，加快发展全省节能环保产业，培育绿色经济增长点。自2016年起，全省节能环保产业产值年均增长15%以上，到2020年，总产值达到1000亿元。自2016年起，全省将建设1到3个技术先进、配套健全、发展规范的节能环保产业示范基地，打造一批拥有知识产权和竞争力的装备和产品，形成以骨干企业为龙头、广大中小企业为配套，研发、生产、推广、运营、服务等上下游协同推进、配套健全的产业发展格局，使节能环保产业成为全省新的经济增长点。云南将积极打造节能环保园区、加大节能环保产品研发和推广、加快发展环境治理技术装备、推进节能环保技术改造等。重点在新能源装备、高效燃烧器、节能机电、环保装备、资源综合利用装备等领域，培育10家生产经营规模大、市场竞争力强、产业辐射带动作用明显的龙头企业。

2016年CENE展的组委会将紧跟云南省的节能环保发展大势，与展商们一起携手互动，让展商受益于此次展会提供的机遇与机会，更好地融入到绿色低碳云南建设的大潮中。