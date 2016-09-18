梅里亚动保荣膺中国“宠物医药保健领域最具影响力的企业”奖项

上海2016年9月18日电 /美通社/ -- 日前，由中国最大的宠物社区平台 -- 狗民网倾力打造的“2015-2016宠物行业用户最喜爱的品牌颁奖盛典”在上海世博洲际酒店隆重举行。这是目前宠物行业规格最大、影响力最广、最具权威性的一次年度盛事。梅里亚中国执行总经理李万猛先生受邀出席盛典。

如今，中国宠物行业已经发生了巨大变化，根据狗民网发布的《2016年中国宠物行业白皮书》，目前宠物总量已经超过1亿只，2015年-2016年更是中国宠物经济的高速发展期，市场规模估计接近1000亿元人民币，2011-2015年均增长率超过30%。梅里亚始终以创新为驱动力，在中国，通过10多年的努力，他旗下的拳头产品福来恩、犬心保已经深入人心，成为国内专业人士最广为推荐的宠物驱虫产品。梅里亚正在逐步加大在中国宠物市场的投资，以不断创新拓展的产品线和更加丰富的资源，共同推进中国宠物事业发展。

在此次颁奖盛典上，狗民网邀请了行业内权威组织机构与知名企业品牌，以及用户代表和知名媒体，共同总结和回顾中国宠物行业发展的十几年历程并对行业有贡献的企业及品牌进行表彰。

凭借对中国宠物医药行业发展做出的卓越贡献及其旗下品牌在宠物市场的领先地位，梅里亚国际贸易（上海）有限公司荣获“宠物行业医药保健领域最具影响力的企业”奖项，也是此奖项的唯一获奖者。而旗下的明星产品福来恩®Frontline Plus获得本次盛典“用户最喜爱的医药品牌”奖项。本次奖项的评选由狗民网及艾瑞数据的20000多名养宠用户共同参与，是对2015-2016年度行业内的优秀品牌进行全面、专业、公平的盘点与梳理。

对于这两项殊荣，梅里亚中国执行总经理李万猛先生表示非常欣慰：“感谢宠物行业和狗民网的信任和支持，梅里亚获得的这两个奖项不仅是对梅里亚产品和服务的认可，更是对宠物行业医药保健领域广大从业人员对宠物保健贡献的表彰。 梅里亚将和其他宠物保健业者一道，致力于维护宠物的健康和宠物主人的健康，为宠物与宠物主人亲密无间的接触营造出安全无忧的生活环境，让所有的宠物主人都能享受到与宠物共同家居的乐趣。”