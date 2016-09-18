“英雄会”招贤纳士 微鲸全渠道拓展引领行业变革

上海2016年9月18日电 /美通社/ -- 微鲸的速度不容置疑。9月18日，微鲸在重庆举办了自己的首轮线下招商大会，披露了合作加盟模式，并正式启动线下战略。近200家经销商代表出席了会议。这只已在互联网的线上海洋崭露头角的“鲸鱼”，开始挺进线下深海、开疆拓土，通过线上线下联动，全方位多层次拓展市场，构建商业帝国。

线上线下联动发展 渠道下沉延续成功

微鲸正在全力寻找能“协同作战”完成这场线上与线下“大一统”霸业的小伙伴。目前微鲸的经销商已经覆盖了全国31个省、市、自治区。

微鲸CEO李怀宇认为：“未来，线上线下会有两个发展趋势，一是最终价格会趋同，二是会有更多的线下体验店，这都是互联网用户思维决定的。”

在线上，微鲸“用1年的时间跑过别人3年走过的路”打破了行业发展记录。背靠麻省理工大学媒体实验室，拥有一流研发实力，强大内容布局，智能领先的大数据系统，使得微鲸拥有网络排名第一的产品口碑。成立一年，微鲸电视用漂亮的成绩单证明了自己。双十一仅凭借一款55吋单品拿下销售冠军；2016年“618”拿到了互联网品牌4K全系全网销量第一；今年8月8日当天销量达6.1万台；以98%的好评率获得全电商平台用户评分最高、全电商平台用户搜索率最高、全电商平台用户二次购买率最高的互联网电视机品牌；在截止6月份市场不良与销售数据统计（含无理由碎屏）中，以0.93 %微鲸返修率远低于行业平均的3 %，当选为质量最好的互联网电视。

线上积累的优质口碑，让微鲸的产品真正具有了生命力，为线下渠道的发展打下良好的基础，使品牌从线上走到线下水到渠成。而微鲸电视屡屡被用户好评的“轻奢艺术外观、蓝牙语音遥控、流畅方便查找的操控”在线上很难被感知，到了线下，这些优点充分展现。消费者能用自己的眼睛感受微鲸首创的4K动态屏保的绚丽色彩，能用自己的声音点播节目，还能亲手体验操控的便捷。线上线下合力，微鲸必将爆发新一轮的销售增长。



微鲸电视系列产品

英雄会促进“第三块屏”入客厅 让年轻人服务年轻人

早在今年3月的微鲸春季发布会，微鲸就宣布将和天猫、京东一起渠道下沉，将借力各渠道开放的物流体系，与各地政府展开深度合作，进行渠道下沉。微鲸会在全国范围内建立1000个县级服务中心，发展10万个村点，吸纳和支持无数怀有梦想的小镇青年加入微鲸英雄会，让广大拥有创业梦想的年轻人可以一展抱负，也让更多的年轻人加入到微鲸的大家庭之中。

渠道下沉、线下延展将帮助微鲸将“互联网电视”带给更多中国的年轻家庭，一根网线让他们享受到国际水准的家庭娱乐服务。

在微鲸上，你想看的几乎都有。微鲸特有的“鸡尾酒”内容金字塔，底层整合了腾讯视频和芒果TV等大型视频内容平台，集结庞大内容资源；同时构建了大量独特的体现品牌差异的内容资源，如国内最全的TVB库，BBC、好莱坞等经典资源；微鲸还大力布局体育，拥有中超联赛、世俱杯、德甲等核心赛事版权，并以 “综艺合伙人”和“微鲸出品” 的身份，推出年轻人喜爱的各类优质热门综艺以及精品自制内容，如《中国新歌声》，《明星大侦探》等。形成了“多家内容平台依托”+“差异性精品内容资源”+“自制内容”模式，微鲸真正了解年轻家庭的口味。

如今，“全渠道”作为一个新词刷新商业世界观。作为互联网电视品牌的微鲸，已经敏锐地察觉到 -- 未来，谁能真正以消费者体验为中心，调动一切手段做到线上与线下的资源整合，才能最终从“无缝”的零售大战中胜出。“朝着正确的方向，用正确的姿势，走正确的路。我们会让每一个英雄会的小伙伴成就自己的梦想，也获得收益，获得成长。”微鲸CEO李怀宇说。