2016年“动漫北京”开幕，梦东方荣获“金翼奖”

北京2016年9月19日电 /美通社/ -- 中秋佳节，兰桂飘香。9月15日，北京市文化局主办的2016年“动漫北京”在国家会议中心盛大开幕，梦东方文化娱乐集团（以下简称“梦东方”）旗下电影公司荣获“金翼奖”，被评为“最具投资价值动漫企业”。梦东方总裁杨蕾受邀参加“动漫北京”行业高峰论坛，并与国家文化产业司、北京市文化局等领导会谈。

梦东方电影有限公司是梦东方全资子公司，总部位于北京，另在美国洛杉矶设立北美分公司。公司秉承梦东方创新和全球化发展战略，坚持“讲好中国故事，传播中国精神”的创作理念，聚合了来自海内外优秀的创意、制作及管理团队，旨在创作全球人都喜欢的优秀作品，将中国文化推向世界。

目前，梦东方电影有限公司正在创作系列电视动画片《鹿精灵》，计划制作520集，现已制作完成52集。《鹿精灵》将在央视首播，并在中国100多家电视台及新媒体播出，继而全球发行。《鹿精灵》已入选“2016 年北京市文化精品工程第一批重点项目 ”及国家新闻出版广电总局2016年“原动力”中国原创动漫出版扶持计划，并于2015年、2016年连续两年被文化部评为“中国文化产业重点项目”。

今年，梦东方电影有限公司受邀参选“金翼奖”，经过200多家知名媒体、上万名网友投票，经过预赛、淘汰赛、排位赛，以网友总投票数及媒体评审团评审，最终获得“最具投资价值动漫企业”奖。

杨蕾总裁受邀参加“动漫北京”行业高峰论坛，并与国家文化产业司、北京市文化局等领导会谈。他表示，梦东方正在努力用世界语言讲好中国故事，传播中国精神，通过文化旅游、影视动画、演艺等文化娱乐的方式把中国文化推向世界，让世界充满欢乐。他说，在影视动画方面梦东方会继续坚持“讲好中国故事”、“创造全世界都喜爱的IP”、“全球发行”的原则，创作更多优质的作品，陪伴孩子快乐成长。