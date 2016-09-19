卫材中国成功举办2016周围神经病变高峰论坛

“不止于经典”

长沙2016年9月19日电 /美通社/ -- 2016年9月3日，由卫材（中国）药业有限公司（简称：卫材中国）主办的2016周围神经病变高峰论坛在中国长沙成功举办。

在本次论坛上，首先由卫材（中国）投资有限公司、卫材（中国）药业有限公司总经理冯艳辉女士致辞。冯总经理表示，非常欢迎各位主讲嘉宾和同道莅临此次论坛。卫材中国一直致力于推动中国神经科学领域的发展和进步，希望与全国各地的精英相聚一堂，收获更多前沿学术成果，收获更多深厚友谊。同时，冯总经理强调，我们要考虑病人及家属的各种不同的健康需要，把满足这种需要作为我们的首要任务，为适应对健康的不同需要，卫材中国致力于成为一个具有存在价值、为人类健康保健服务的企业。



冯艳辉总经理致辞

本次高峰论坛邀请了来自海内外400多位专家、学者和优秀医生，共同研究和探讨更前沿、更权威、更专业的学术理念。本次论坛由解放军总医院蒲传强教授、北京大学第三医院刘忠军教授、南京鼓楼医院朱大龙教授共同担任主论坛大会主席，组织多位知名专家，从周围神经病变学科的研究历程和发展、诊治新进展、感觉神经元病：从动物模型到临床综合征、间歇性跛行相关疾病的鉴别、糖尿病周围神经病变的诊疗等多角度论述，并与参会嘉宾共同讨论临床实践中出现的各类病例。



主论坛会场

同时，本次高峰论坛特别设立四个专场，神经内科专场、骨科专场、内分泌专场以及眼科专场，在周围神经病变疑难病例分享、脊柱退行性疾病治疗策略与手术指证、糖尿病周围神经病变筛查进展、糖尿病自主神经病变、糖尿病内分泌与神内以及眼科会诊、青光眼指南解读、糖尿病视网膜病变以及临床经验分享等等方面，展开论道和研讨，与会嘉宾表示，受益匪浅。

由卫材中国主办的多个项目活动，如：全能神探之周围神经病变疑难病例分享会、超能刀客之 DDD 疑难病例会、EEF 精华版之糖尿病周围神经病变“神内眼大会诊”、视界前例之眼科疑难病例分享会等，业已成为广大医生认可并给予高度好评的品牌，这正是卫材中国在“hhc”（human health care，关心人类健康）实践和推动中国神经科学领域发展的最好例证。

梵高的《星空》，璀璨的星云永远在艺术史上闪耀着光芒。经典，能够穿越历史的长河，为人们所永久珍藏和研读。正如周围神经病学科在神经科学领域所造了不朽经典。卫材始终坚持着“将患者及其家属利益放在首位，为提升其福祉做贡献”的“hhc”理念，指引着卫材携手医者，推动学术的推陈出新，让周围神经病学科的学术之光分外闪耀。