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云集微店2016全球供应商大会将召开，社交电商受瞩目

2016年09月19日 08:03 编辑： 经理人网编辑
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杭州2016年9月19日电 /美通社/ -- 9月20日，云集微店将在北京国家会议中心举办2016全球供应商大会，这是迄今为止社交电商领域最大规模的行业盛会，届时将有1000多家来自多个国家的政府、企业合作伙伴及社交电商精英参加。

云集微店的APP上架至今仅有一年多时间，去年年底云集微店的销售额突破一亿，此后以每个季度超过100%的速度快速增长，已然成为中国电商领域的后起之秀。在利用了社交电商领域的共享经济红利的同时，又能够充分保障商品质量和消费者服务体验，是这家社交电商企业得以快速发展的重要原因。

不久前，泰国政府中小企业经济贸易发展委员会主席陈杰克在G20会议之后，亲自考察了云集微店，盛赞“诚信电商”，陈主席认为，云集微店不但可以在帮助品牌在电商领域实现快速销售增长，还能够充分保护品牌方不受假冒伪劣冲击，也维护消费者的利益。

由于云集微店成功解决了社交零售现状下的规范化问题，在过去的一年中，基于对新兴电商渠道的兴趣，也基于对品牌美誉度维护的考虑，诸多国内外知名品牌纷纷选择入驻云集微店。万事利、澳佳宝、可莱丝、恐龙家纺、德运、惠氏等国内外知名品牌都是云集微店的重要供应商，也派出了代表团队参与此次行业峰会。除此之外，TT面膜，泰国paratex，北欧欧慕等品牌也在在此次会议中亮相 -- 得益于云集微店对新进品牌的扶持力度，这些品牌在中国已经成功进入数以万计的消费者家庭之中。

云集微店CEO肖尚略表示：社交电商在过去的这一年中，进行了规范化、标准化的商业转型，并得到了逛到消费者和品牌的认同。云集微店希望可以通过此次会议探讨共享经济的发展思路，在为品牌商提供蓝海领域零售解决方案的同时，为中国消费者带来更多物美价优的全球商品。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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