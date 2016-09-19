SIGN & LED CHINA 2016 今天盛大开幕

同期发布阿里巴巴B2B和亚洲博闻研发的O2O2O商贸平台

上海2016年9月19日电 /美通社/ --“线上找产品方便省时，现场看展会踏实放心。”经常参加展会的李先生坦言。“如果展会把线上和线下结合，能给我们参展的人员带来更多便利。”在9月19日上海新国际博览中心开幕的“第十四届上海国际广告展( SIGN CHINA 2016)”和“第十二届上海国际LED展(LED CHINA 2016)”上，参展方对线上线下结合的期待即将实现。



UBM_SIGN & LED CHINA 2016

SIGN CHINA及 LED CHINA 是行业厂商及买家每年首选盛会。将同台分区展示包括户内外喷印、激光雕刻、标识标牌、展览展示器材、LED显示屏与LED照明等行业全产业链产品，成功为广告及LED行业打造了最为完整的一站式商贸采购平台。本届展会共汇聚近1000家行业精英企业，预计将继续吸引全球超过150个国家和地区的专业观众到场参观、采购。

阿里巴巴B2B事业群联手亚洲博闻（UBM）研发的O2O2O商贸平台将在为期四天的展会中首次亮相。O2O2O商贸平台旨在打通线上精准匹配-线下见面洽谈-线上达成交易的展会行业新模式，是双方自去年12月签订战略合作协议以来的重要合作成果。阿里巴巴B2B事业群CTO李纯表示，“阿里巴巴将利用平台数据打通展会资源，为参展双方从‘被动等待’变为‘主动出击’提供可能。”



O2O2O商贸平台 -- 线上线下一体化贸易体验

本届“上海国际广告展”及“上海国际LED展”上，将有350平米的展示区及专属会议室为参展双方体验线上配对、线下展览及线上交易，以及多项数字化营销功能。



O2O2O展示区 -- E2馆 C41号展台

阿里巴巴集团B2B跨境事业部总经理任庚介绍，展会前，参展双方可按照各自需求通过O2O2O2商贸平台提前实现精准匹配；展会中，平台可以为买卖双方预约会见的时间和场地，创造更多面对面交流的机会；对于达成合作意向的参展双方，O2O2O商贸平台还将扮演交易平台的角色，通过阿里巴巴旗下信用保障体系及一达通平台，为买卖双方提供跨境贸易安全保障及外贸综合服务，进而完成O2O2O（线上-线下-线上）的展会交易闭环。未来，参展双方将在 该平台上享受到更多服务，包括更加精准的买卖双方匹配功能、更加便捷的交易服务、以及即时通讯聊天及洽谈会议预订服务等。

作为全球顶级展会公司，亚洲博闻在全球多个行业的市场体系和商圈中有着深远影响。亚洲博闻主席及行政总裁爱新克先生表示：阿里巴巴B2B事业群和亚洲博闻用近一年的时间共同研发的O2O2O商贸平台将亮相上海，我们的战略合作让我们看到了解锁线上和线下国际商贸交易的具大潜力。

电商巨头与亚洲最大展会公司去年签订的战略合作协议，被业内视为强强联合，阿里巴巴的线上贸易资源和技术与亚洲博闻的线下展会交流的优势互补，无疑为传统展会行业注入一针“兴奋剂”，通过植入互联网基因，帮助买卖双方提高参展效率。

未来，O2O2O商贸平台将把更多的全球商机传递给平台上的供应商，让他们能够更加准确把握所处行业的商机和市场变化，帮助他们更精准地切准国内外市场的脉搏，从而获得更多订单。

第十四届上海国际广告展SIGN CHINA 2016/第十二届上海国际LED展 LED CHINA 2016

举办地点：在上海浦东新国际博览中心