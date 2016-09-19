金卫医疗与MD安德森携手创立Cellenkos, Inc.

休斯顿一家初创型公司准备开发新的调节性T细胞疗法

香港和休斯顿2016年9月19日电 /美通社/ -- 香港综合医疗企业，金卫医疗集团有限公司（香港联交所股份代号: 00801、台湾证券交易所股份代号: 910801））（“金卫医疗”或“公司”）与得克萨斯大学MD安德森癌症中心（“MD安德森”）发布公告成立初创型企业 Cellenkos, Inc. （“Cellenkos”），主要聚焦于脐带血调节性T细胞疗法。

Cellenkos 位于休斯顿，是由金卫医疗及一家独立战略投资人出资成立，初期投资1,000万美元（约7,750万港元），加上额外购买价值1,000万美元（约7,750万港元）股份的认股权证。

该协议包含MD安德森干细胞移植与分子治疗部医学博士、副教授 Simrit Parmar 的实验室研究技术成果。Cellenkos 将基于 Parmar 博士现有的和将来潜在的临床前研究和临床研究以开发各种用于自体免疫疾病治疗临床应用的针对调节性T细胞有缺陷或数量较少的患者的调节性T细胞疗法。这一类的慢性病或病态疾病需要长期药物治疗，而该类长期药物治疗会抑制免疫系统并产生不良副作用。采用脐带血调节性T细胞疗法可能可以补充免疫系统并通过提供新的非药物治疗选择影响病人治疗。

“脐带血调节性T细胞治疗潜能与金卫医疗持有并管理的脐带血库的结合对病人来说是利好消息。”Parmar 博士表示：“脐带血调节性T细胞可以将未使用的脐带血转变成治疗资产。脐带血调节性T细胞相较于外周血调节性T细胞的优势在于其稳定性强并有出色的抑制作用，此外脐带血是现成的立即可用的。”

继行使认股权证，金卫医疗及战略投资人将共持新公司51%有投票权的股份。该投资还包括将 Cellenkos 的调节性T细胞技术拓展到主要的亚洲市场。到2016年上半年，金卫医疗的脐带血储存量已经超过了50万份。这个巨大的数据库对于研究和治疗来说意义重大，能帮助成千上万的家庭，因为干细胞有治愈多种疾病的潜力。

“我们对脐带血调节性T细胞技术留下了深刻的印象。”金卫医疗创始人及主席甘源先生表示：“脐带血干细胞的医疗作用潜力将拯救越来越多的生命并提高生活质量。我们相信与MD安德森的合作将进一步开发脐带血干细胞的应用潜能。”

交易详情，金卫医疗将根据香港联合交易所有限公司之相关上市公司规定予以公布并上载至其公司网站如下：

http://www.goldenmeditech.com/big5/ir/announcements.php

关于金卫医疗集团有限公司 （ 香港联交所股份代号 : 00 801 、台湾证券交易所股份代号 : 910801 ）

金卫医疗（www.goldenmeditech.com）是一间中国综合医疗事业集团，为推动行业发展的先行者。在过去几年中，凭借积极创新、进取的精神以及把握医疗市场先机的能力，金卫医疗在医疗设备和医疗服务领域内的脐带血干细胞储存及医院管理业务均取得领导性地位。金卫医疗将继续实践其使命，通过有机增长和战略扩张保持其中国领先医疗集团之地位。

关于 MD 安德森癌症中心

位于休斯顿的得克萨斯大学MD安德森癌症中心是世界最负盛名的癌症治疗、研究、教育和防治中心之一。它属于美国国家癌症研究所指定的41家综合性癌症中心之一。在过去的25年间，MD安德森癌症中心被《美国新闻与世界报导》年度“最佳医院”调查评选为美国最好的两家癌症中心之一。MD安德森癌症中心还获得了美国国立卫生研究院国家癌症研究所的一项癌症中心研究基金（P30 CA016672）。