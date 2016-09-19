细数PT展“遇见未来”专区，让科技有表情

北京2016年9月19日电 /美通社/ -- 由工业和信息化部和中国国际贸易促进委员会主办、中国邮电器材集团公司和中国国际展览中心集团公司承办的“2016年中国国际信息通信展览会（PT/EXPO CHINA 2016，简称PT展）”将于9月20至23日在北京中国国际展览中心（静安庄）举办。

今年PT展着力打造“遇见未来”专区，探索我国新一代信息通信技术与制造、金融、能源、医疗、教育、交通、农业、社交、国防等领域的深度融合，让观众体验做未来世界的中国人。

“遇见未来”专区将展示我国超前技术成果的干货，生动诠释前沿科技带来的未来体验。既有引领行业的宏大构图，如城市超高速宽带接入、“一带一路”信息化建设、缩小城乡数字鸿沟、工业互联网、智能制造、网络安全、天地一体化等，也有畅想未来的生动叙事，如VR、4K泛娱乐、车联网、可穿戴设备、智慧教育、交通、医疗、旅游、农业的应用体验。在“遇见未来”专区，那些看似高冷的前沿科技都变得亲切可感，触手可及。

专区分为五大版块：完善基础设施、核心关键技术突破、创新服务应用、加强行业管理、强化安全保障。

完善基础设施，让国人享受更好的网络体验

豪华跑车需要宽阔平整的马路，许多前沿科技的实现也都仰仗于通信基础设施的建设。现在，简单的语音对话、文字沟通早已不能满足人们沟通交流的需求。越来越多的人们开始享受4K/8K超高清视频、VR/AR、智慧城市、智能家居等新技术、新应用带来的成果。这对延时等待时间和网速提出了更高的需求，只有更大的网络容量、更快地数据上下载才能完美支撑起良好的体验。

未来的通信基础设施如何为前沿科技铺平道路，给国人更好的生活？“完善基础设施”版块中，华为的全光交换、大容量OTN和集群路由器、硅光和100G-PON、烽火科技的城市超高速宽带接入（GE）、烽火云与大数据平台、中国电信的网络重构、以及中国联通的IDC云计算将齐齐亮相，为大家解答。值得注意的是，重组后的新华三今年也将在专区登场，带来其一站式新“IT”解决方案在政务数据畅通、智能分析与精准医疗、校园预警及个性化教学、配电智能化等一大批新兴产业里的应用模式。

地面上铺设的通信“马路”少不了来自太空的支持。信息通信业“十三五”规划中明确提及“形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间”。那么什么是天地一体呢？简单来说，就是整合空、天、地的信息通讯，解决信息孤岛。例如作为新闻工作者，全时空传播的发展趋势要求记者能在偏远地区和通信中断等恶劣环境下，迅速传递音视频资料，将新闻资讯在第一时间呈现给观众……中国卫通的Ka频段宽带卫星通信和我国自主研发的中星18号便可满足这类需求。同时，中国电信也将展示如何通过卫星把通讯衍生到天空与海上。而中信卫星则将带来其卫星火箭模型，演示如何助力 “一星丝路”。

另外，观众还将看到中国企业如何在“一带一路”战略下走出国门 -- 像是长飞的光纤企业海外收购布局、263的华人通信海外运营产品、中国移动的海外pop点建设、中国联通的2020POP点和IDC规划、2010国际传输目标网……“中国创造”正走在未来世界的前沿。

核心关键技术突破，从跟跑到领跑

5G标准推进将成为“核心关键技术突破”版块的焦点。5G作为下一代通信技术，谁掌握了国际标准，谁就掌握了话语权，事关国计民生。我国的通信技术从最开始2G时代被西方技术垄断，到3G时代艰难研发不受认可，再到4G时代成为国际两大主流标准之一，成长有目共睹。5G标准，也会是一场明争暗斗的各国博弈。

2016年9月份，我国5G技术研发试验的第一阶段测试结束，即将开启第二阶段测试。各主要参与企业的测试结果如何？各企业都有哪些主要成果向业界公布？除了IMT-2020(5G)推进组将发布5G试验第一阶段总体进展、第二阶段工作计划等重量级内容外，中国移动、华为、大唐电信、中兴通讯等国内5G研发领跑者都将在此次揭露他们5G项目的神秘面纱。

除此之外，包括由BAT三家发起的天蝎整机柜服务器和华为在内的高端服务器及存储器、阿里的YunOS、大唐电信和烽火科技的智能芯片、以及长飞、中天和烽火科技的光纤技术，都将呈现“中国制造”向“中国设计”的转变，展示我国在国际话语权战场上的激烈争夺。不久前，我国世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射升空，量子通信究竟是什么技术？跟现在的通信技术有何区别？版块内也设置了专门的展位由航天九院十三所进行讲解。

创新服务应用，浸入生活的方方面面

除了激昂的行业“中国梦”，我们的未来更是由一个个普通百姓所构筑。“创新服务应用”版块将大开脑洞，探索“互联网+”在日常生产生活中的无限可能——小至出行打车、娱乐社交，求医问药，大到农田水利、工厂制造。这些创新包括：乐视的“互联网+泛娱乐”，中国联通的“互联网+驾驶”，中国电信的“互联网+创业创新”等。中国信通院更是上下发力，将对云计算、大数据、物联网产业检测平台、互联网+民生、智慧城市解决方案、车联网相关技术与系统、工业互联网、智能制造等物联网各领域进行全方位展出。

观众将在本版块中获得沉浸式的体验，提前享受未来工作生活的便利。

加强行业管理，享受自由有序的网络生活

随着改革不断推进，人们期待未来的通信业市场是否会更开放、更友好？在“加强行业管理”版块中，中国信通院将从管理角度阐释互联网监测平台、移动APP监测、号码可携、垃圾短信及不良信息治理平台、移动转售、宽带接入、提速降费、无线电管理平台等方面的新突破、新标准和推进状况。263和蜗牛移动作为新生代的企业，则将展示自身在行业管理改革下的创新成果。

强化安全保障，多重技术保驾护航

信息通信如同电力、能源、铁路，是国家长治久安的战略保障。同时，随着智能手机的普及，个人的通信上网安全也为越来越多的人所关注。

针对这一趋势，“强化安全保障”版块邀请到中国电信、中国联通和中国卫通来展示自家应急通信技术及应用。另一方面，中国信通院在强化个人信息保护、移动应用安全防护、无线电管理平台、公众应急信息无线电发布系统、应急通信产业联盟、国家关键信息基础设施防护、互联网信息安全管理平台、数据安全等领域都有重要研究成果展出，为国家、国人的通信安全保驾护航。

自1990年创办以来，“中国国际信息通信展览会”专注ICT领域26年，因其权威性、大规模和广泛代表性倍受国内外业界关注，被誉为信息通信行业发展的“晴雨表”和“风向标”，是亚洲规模最大、最具影响力的信息通信行业年度盛会。9月20至23日，北京中国国际展览中心，一年一度的PT展将开启一场全民参与的高科技盛会。

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