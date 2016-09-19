新美大升级餐饮生态平台第一波：大家来外卖直联系统正式上线

上海2016年9月19日电 /美通社/ -- 近日，新美大隆重推出餐饮新生态平台业务，上海卓骥信息科技有限公司成为其直连业务的首批战略合作伙伴。2016年中秋节过后的第一周，卓骥旗下“大家来智能餐饮管理系统”正式开通互联网外卖直联业务。新美大和卓骥将一起为全国餐饮商户提供更好的外卖2.0服务。

中国外卖市场在以新美大为首的行业领袖推动下，去年创造了3000亿元的行业总值，贡献了整个餐饮消费市场的10%，为餐饮行业带来额外销售的同时，也为消费着提供了更多的就餐选择。

然而，在创造巨大价值的同时，外卖也给餐饮行业带来了不少的“生长痛”，最明显的就是外卖订单和门店现有销售系统脱节，造成门店外卖接单操作繁琐以及月末财务对账混乱。在用餐高峰时间竞争日趋激烈的环境下，这两个痛点尤其显著。为了解决行业的“生长痛”，新美大果断从C端切入，卓骥从B端着手，外卖直联业务的上线正式拉开了新生态平台的序幕。

卓骥作为首家新生态平台外卖直联模式的接入系统，为餐饮市场提供了第一批外卖直联的样板店。外卖直联模式实现了互联网外卖订单和门店销售系统的无缝连接，一键下单的功能大大减轻了门店外卖接单的工作量，提升了门店外卖订单处理能力，缩短了用户从下单到收到产品的时间，同时增加了商户外卖数据分析维度，帮助门店在不影响堂食顾客体验的前提下提升外卖销售量。