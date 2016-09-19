第三届中国国际老龄产业博览会11月火热开启

老龄产业年度顶级盛会

广州2016年9月19日电 /美通社/ -- 2016年11月11-13日，中国最具规模的老龄产业盛会 -- 第三届中国国际老龄产业博览会（SIC老博会）将在广州保利世贸博览馆举办。本届展会将荟萃超过350家全球品牌展商参展，展示涵盖康复护理、养老智能化、适老建筑、保健养生、老年生活用品、养老服务业等专业板块，预计吸引超过50,000名专业买家到场。



第三届中国国际老龄产业博览会

国际展团云集 贯通全球养老产业商机

作为全球老龄产业的“风向标”盛会，SIC老博会一直致力构筑具有世界级影响力的国际化商贸平台。第三届老博会得到了日本贸易振兴社、澳大利亚领事馆、英国贸易总署、法国领事馆等十多家海外驻华领馆和商务处的大力支持，将组织日本、澳洲、台湾、香港、德国、法国等过百家海外知名品牌参展。届时，各国精英展团将带来最尖端的产品与服务，如：日本展团正蓄势待发，将云集TOTO、八乐梦、志贺设计、安井、爱得卡、NAKA、特高步、爱峰等40多家日本一线大牌；澳洲展团将携手20多家本土知名企业，带来先进的居家护理和医疗保健服务，以及完善的健康咨询服务和体系；台湾展团也将精彩亮相，汇集汇嘉、床世界、捷登冠、南良实业等超过30家品牌和企业。

细分五大展区 携手一线大牌共创盛会

第三届老博会预计规模达到30,000平方米，设有国际展区、无障碍生活展区、康复护理展区、养老智能化展区、保健养生展区五大主题展区。其中，无障碍生活展区将汇集全球顶尖适老家具、建材、卫浴、建筑设计品牌，全面展示最前沿的适老产品、数字化技术及整体设计解决方案；康复护理展区是高品质老年生活的保障物品与服务的聚集地，荟萃达福康、嘉兴世道、广东省假肢康复中心等知名企业和机构；养老智能化展区将精彩呈现时下最火热的“互联网+智慧养老”新型概念，为观众带来全球最一流的健康管理系统、可穿戴健康设备、智能家居等技术和产品；保健养生展区融合全球对健康生活方式的追求与理解，涵盖健康养生、老年休闲旅游及文化服务等版块。

此外，中国电信、奥维斯、永爱、保利和品、科勒、嘉兰图、中国人寿、太平养老、中匠福、施耐德、七彩虹、安居宝、安达思、优跃达、壹零后、颐讯、幸福世家、颐安、泰康之家等行业翘楚也将亮相老博会。

高峰论坛来袭 探索养老产业新格局

第三届老博会还将举办“2016中国国际老龄产业高峰论坛”，包括主论坛、分论坛、专场论坛、采购配对会等20多场专业论坛。高峰论坛将以“中国养老产业供给侧改革的创新与突破”为主题，以最具前瞻性的视角探讨供给侧改革、养老地产开发与运营、海外养老经验与案例、人才培养创新等诸多版块，预计将吸引超过10,000位参会代表到场。

论坛活动精彩纷呈，其中，展会将联合日本贸易振兴机构广州办事处（JETRO）举办“中日老龄产业交流会”，为展商与日本企业提供专享商贸配对机会；还将与澳大利亚贸易委员会共同举办“中澳养老论坛”，为中澳养老企业解读两国老龄产业最新发展现状、政策和趋势。此外，现场还将举办多场“一对一”采购配对会，各大地产开发商、商超连锁集中释放采购需求，与参会供应商、经销商深入洽谈对接，实现高效、快速、直接的商业合作。

目前，大会预登记已全面启动，观众可以通过官方网站 www.silverindustry.cn 和微信公众号SICnews两种方式注册，提前获取专属条形码，在展馆现场快速进馆。优先预登记将享有主办方免费寄发参观证服务，在11月4日前预登记更能免费参与多场峰会论坛，还有一系列尊享礼遇，年度盛会值得期待！