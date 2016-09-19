制造企业利用大数据分析应对极具挑战的商业环境

一项针对200位高管开展的调查显示，大多数制造企业有计划明年增加数据分析方面的投资，即使需要推迟其他技术投资

霍尼韦尔成熟的自动化技术和服务能够助力制造业向工业物联网演变

美国得克萨斯州休斯敦2016年9月19日电 /美通社/ -- 霍尼韦尔（纽约证券交易所代码：HON）过程控制部近期联合KRC Research研究机构开展的一项针对制造企业高管的调查显示，大多数受访者（67%）都在积极推进数据分析方面的投资计划以应对极具挑战的商业环境，即便削减其它领域的投资也势在必行。

当被问及原因时，很多受访者表示数据分析是工业物联网（IIoT）的关键组成部分，它能够有效解决导致停机和利损的一系列问题。

霍尼韦尔过程控制部数字化转型业务副总裁兼总经理安德鲁·赫德（Andrew Hird）表示：“企业高管们需要确保公司业务平稳且安全地运营。即便现金紧张，他们也希望能够利用工业物联网技术应对业务挑战。四十多年来，霍尼韦尔为帮助制造商实现这些目标提供了领先的自动化技术。霍尼韦尔工业物联网解决方案正是实现这场业务演变的下一步举措。”

来自北美制造业的200多位高管于2016年5月23日至6月8日参与了这项名为“数据对制造业的巨大影响：高管意见研究”的调查。其它主要发现包括：

一些公司表示不得不在意外停机和设备故障的威胁下继续运营，而这些因素是扩大收益的最大障碍。

大多数公司表示它们正在对数据分析技术进行投资。

25%以上的受访者表示明年不打算对数据分析进行投资。原因主要是对数据分析所带来的好处不了解以及资源不足。

艰难的停机周期

意外停机是收益最大化的头号威胁，不过42%的受访者承认在经营过程中有过让设备保持超负荷运行状态的操作。当被问及近年来出现一系列问题的频率时，71%的受访者表示至少偶尔会出现设备故障，64%的受访者表示出现过类似频率的意外停机。

赫德表示：“工厂设备超负荷运行会带来设备故障、潜在安全事故等一系列问题。这些问题不可避免地会导致更多的停机时间，从而造成收益损失。很显然，很多公司都陷入了这种恶性循环之中。霍尼韦尔高效的工业物联网解决方案所提供的预测性分析能够帮助公司走出这种恶性循环。”

40%的受访者认为意外停机是收益最大化的头号威胁。其他威胁因素包括：

供应链管理问题（39%）

人员配备不足（37%）

不合格产品（36%）

设备故障（32%）

数据分析是可行的解决方案

数据分析是制造企业成功实施工业物联网的关键组成部分。大多数受访者对数据分析作为解决方案所带来的收益持积极态度。比如，受访高管们承认大数据分析能够降低以下问题的出现频率：

设备故障（70%）

意外停机（68%）

计划外维修（64%）

供应链管理问题（60%）

受访者认为，数据有助他们得到必要的信息并实时做出正确决定（63%），减少浪费（57%），并预测停机风险（56%）。

赫德表示：“这其中的道理不难理解。这些高管明白数据分析能够帮助他们应对业务运营所面临的头号威胁 -- 意外停机。因此，他们觉得有必要继续投资。”

此外，超过三分之二的受访者（68%）表示，他们目前正在对数据分析进行投资。50%的受访者表示，自己所在的公司已经在数据分析使用方面步入了正轨。15%的受访者表示，其公司在数据分析使用方面走在了行业前列。

并非人人都采取了行动

尽管大多数受访者表示正在进行和/或计划在明年增加数据分析方面的投资，但仍有32%的受访者表示目前没有对数据分析进行投资，33%的受访者表示未来一年公司没有数据分析方面的投资计划或者不知道这方面有什么投资计划。

目前没有投资计划的受访者中：

61%的受访者认为现有系统能够确保安全性、保证产量，并帮助公司获得成功

45%的受访者表示在没有数据分析的情况下公司依然实现了增长

42%的受访者表示他们对大数据所能带来的好处不甚了解

35%的受访者表示人们夸大了大数据所能带来的好处

在没有投资计划的受访者中，63%的受访者表示他们没有这方面的合适资源，39%的受访者则表示他们没有合适的数据分析人才。

赫德解释道：“对于一些公司来说，部署工业物联网还存在着一些障碍。有些认为他们并不需要，另外一些公司则表示缺少合适的资源。好消息就是，工业物联网并不需要企业进行脱胎换骨的改变，它可以根据各个公司的情况进行阶段性渐进式实施和扩展。这也是霍尼韦尔将工业物联网称为演变，而不是变革的原因所在。”

欲了解更多关于霍尼韦尔工业物联网系列技术和解决方案的信息，请访问www.hwll.co/iiot。

关于霍尼韦尔特性材料和技术集团

霍尼韦尔特性材料和技术集团是全球领先的特性材料、工艺技术和自动化方案供应商。该集团旗下特性材料业务专业生产广泛多样的高性能产品，如环保型制冷剂，以及包括防弹背心、尼龙、电脑芯片、医药包装在内的各类终端产品的生产材料。霍尼韦尔特性材料和技术集团下属UOP（www.uop.com）业务所开发的工艺技术奠定了全球大多数炼油企业的发展基石，助力企业高效地生产汽油、柴油、煤航、石化产品和可再生燃料。集团旗下的过程控制部（www.honeywellprocess.com）是提供自动化控制系统、仪器仪表和服务的业界先驱，服务石油天然气、炼油、纸浆和造纸、发电、化工和石化、生物燃料、生命科学，以及金属、矿场和采矿行业。

关于霍尼韦尔

霍尼韦尔 (www.honeywell.com)是一家《财富》100强之一的多元化、高科技的先进制造企业，在全球，其业务涉及航空产品和服务，楼宇、家庭和工业控制技术，涡轮增压器以及特性材料。霍尼韦尔在华的历史可以追溯到1935年。当时，霍尼韦尔在上海开设了第一个经销机构。目前，霍尼韦尔三大业务集团均已落户中国，旗下所辖的所有业务部门的亚太总部也都已迁至中国，并在中国的20多个城市设有多家分公司和合资企业。霍尼韦尔在中国的员工人数现约12,000名。欲了解更多公司信息，请访问霍尼韦尔中国网站www.honeywell.com.cn, 或关注霍尼韦尔官方微博和官方微信。

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