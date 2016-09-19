AGC旭硝子推出新型化学强化玻璃龙迹Dragontrail(R) Pro

- 强度大幅提高，为智能手机设计的多样化做出贡献

东京2016年9月19日电 /美通社/ -- AGC旭硝子是全球知名的平板玻璃、汽车玻璃、显示器玻璃、化学及其他高科技材料和组件供应商。近日他们宣布推出了具有更高强度的龙迹 Dragontrail® 系列产品新版本 -- 龙迹 Dragontrail® Pro 玻璃，并开始发售。随着智能手机等便携式移动设备在全世界的普及，现在已成为人们日常生活中不可缺少的必需品。而本次 AGC 旭硝子推出的龙迹 Dragontrail® Pro，将为智能手机设计的多样化提供更多的可能性。

当今日益普及的智能手机不只是在性能上得到了很大的提高，设计也越来越丰富多样。这些都对保护屏幕的面板玻璃提出了更大的要求。最近流行的是将屏幕玻璃的边缘部分设计成平滑的曲线以突出手机整体的设计感。但与此同时，在手机滑落时，不仅是玻璃的表面，被加工成平滑曲线形变薄了的边缘部分直接受到冲击造成破损的情况也在不断增加。这就要求手机的屏幕保护能够适应这种状况，也就是要求玻璃有着更高的强度。

据 AGC 调查数据显示，在手机玻璃边缘流行平滑曲线加工之后，有高达73%的手机屏幕平板玻璃的破损是因为边缘部的棱边或曲线 R 部位表面受到冲击造成的。AGC 旭硝子实现了世界最高等级的表面压缩应力，对平板玻璃表面加工成平滑曲线的部位的强度也实现了大幅提高。龙迹 Dragontrail® Pro 的发售，使得智能手机在设计上可以实现更多的可能性。



棱边碎裂的机制



龙迹Dragontrail(R) Pro各方面机能均有很大提高

AGC 集团在经营方针 AGC plus 的指引下，为世界创造“安心、安全、舒适”的生活，为客户提供“新价值.新功能”与“信赖感”的产品而努力。利用长久以来积累的玻璃技术，面向全世界提供具有高附加价值的产品。