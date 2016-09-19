DaoCloud获选“红鲱鱼（Red Herring）亚洲 100 强”

上海2016年9月19日电 /美通社/ -- 2016年9月14日晚，在菲律宾首都马尼拉公布了“2016 - 红鲱鱼 Red Herring 亚洲 100 强”（Red Herring's Top 100 In Asia）最具潜力创业公司名单，作为新一代容器云计算领域的明星企业 -- DaoCloud 凭借其容器领域的技术实力和强大的生态优势，成为国内容器技术领域唯一荣获这一重量级大奖的创新企业。



DaoCloud 获选“红鲱鱼（Red Herring）亚洲100强”

今年的颁奖典礼选在马尼拉的一座五星级酒店，面对众多亚洲科技创业公司，《红鲱鱼（Red Herring）》的发行人、首席执行官 Alex Vieux 致辞：“在严格的筛选和评判后，我们从众多亚洲科技创业公司中，甄选出亚洲前 100 家获奖公司，我们相信，这些公司的视野与技术，将驱动一场伟大的商业成功。这些公司应该为自己的成就而感到骄傲。”

《红鲱鱼》杂志被业界誉为投资风向标，是面向科技领域企业家与投资者的科技期刊，以其独特的视角、深刻的洞察分析报道科技创新、金融策略、行业动态、以及有潜力推动行业和经济发展的企业与企业家。在过去的 20 余年中，《红鲱鱼》基于对企业过往实际业绩及长远预期的严格审查，不断发现有价值的新兴公司，包括 Google、eBay、Skype 等行业巨头均在其创业初期获得 Red Herring 的青睐，获得红鲱鱼奖项，国内企业包括阿里巴巴、百度也都曾获得此奖项。因此，《红鲱鱼》被投资界誉为“硅谷圣经”，它也成为美国硅谷最具影响力的杂志。

此次入围“红鲱鱼（Red Herring）亚洲 100 强”评选活动，DaoCloud 凭借其容器领域的技术实力和强大的生态优势，获得了此次奖项。DaoCloud CEO 陈齐彦表示：“被选为红鲱鱼亚洲百强企业之一，我们深感荣幸。DaoCloud 从一开始，就关注创建围绕容器技术的生态圈，保持持续不断的创新，获得广大开发者与企业客户的关爱与信任。我们也在不断扩展社区生态，持续服务于广大开发者与企业客户。感谢 Mr. Alex Vieux 与活动组委会对 DaoCloud 持续创新的肯定与鼓励。”



红鲱鱼全球主席 Alex Vieux 与 DaoCloud 市场经理 Michael 合影

DaoCloud 的成立与发展与互联网转型有着承上启下的联系。当 DaoCloud 创始团队在全球最大的虚拟化计算与存储公司勤奋耕耘时，不忘观察技术发展趋势和市场需求。2013 年当 Docker 容器技术破壳而出时，他们迅速看到了潜在的巨大变革，这种变革会影响到当前所有企业面对互联网转型的成功与否，也会带来下一代的技术变革。自 DaoCloud 2014 年创立之始，就专注于容器技术领域，持续技术创新，拥有自主可控的容器技术，并提供行业领先的产品与解决方案。DaoCloud 提供的大规模公有云服务平台已积累数十万用户，其中不乏企业用户，产品与服务深得开发者与用户的肯定。联合 DaoShip、DaoHub、DaoVoice 产品，构成涵盖应用闭环生命周期的产品服务线，从应用开发、测试、部署与运营，到用户融合管理，拉开新一代以应用为中心的精益开发帷幕。

在今年 3 月，获得阿里联合创始人吴炯先生创立的风和投资领投、天使轮投资机构光速安振跟投的千万美元 A 轮融资之后，DaoCloud 加速进军企业级客户市场，已向金融、能源、政府、制造等行业的数十家企业提供了容器化私有及混合云解决方案。包括与东风汽车达成大规模商用车联网基础平台深度战略合作，与国内最大第三方数据中心 GDS 万国数据建立全面产品和行业渠道合作等。当谈到 DaoCloud 时，吴炯先生表示：“我们高兴地看到 DaoCloud 站在了容器技术发展的前沿，其技术和方案将成为所有用户部署云计算能力所不可缺少的重要部分。正是看到了公司的技术能力和市场前景，我们对公司的未来发展充满信心。我们也希望通过本次投资，加速公司的技术发展和市场开拓，助力中国企业向云计算升级。”

凭借在容器技术领域的优势，DaoCloud 与联想集团与今年 8 月份在北京共同召开记者发布会，双方宣布建立战略合作伙伴关系，针对下一代软件定义数据中心进行联合研发，借助各自产品和技术的协同效应，将容器、服务器、超融合技术相结合，共同为拥有传统 IT 架构的大中型企业和创新性中小型企业，构建“基础架构＋平台软件”的端到端解决方案，让客户能够创建跨任何基础架构且可迁移的分布式应用，引领新一代互联网技术驱动下的企业数字化转型。