亚洲洁能资本与腾科太阳能确立中国地区独家合作关系

北京2016年9月19日电 /美通社/ -- 亚洲洁能资本有限公司（Asia Clean Capital，缩写“ACC”）与腾科太阳能（Ten K Solar）今日对外宣布双方公司已正式签署一项在华分布式光伏电站业务独家合作协议。根据此次签署的协议，亚洲洁能资本的光伏项目将使用腾科的专利技术，腾科上海生产基地将为合作项目供应设备。



亚洲洁能资本与腾科太阳能确立中国地区独家合作关系

亚洲洁能资本与腾科将在未来18个月内合作实施40兆瓦的分布式光伏发电项目，随着产能的扩大和项目开发力度的增强，双方公司在今后的合作体量将逐步提高。

亚洲洁能资本首席执行官唐瀚文先生（Mr. Thomas Lapham）表示：“腾科或许是全球最具创新力的光伏制造商，他们的光伏组件与行业同类产品相比，其光电转换效率最高、品质保证期最长、单位面积装机容量最大。亚洲洁能资本与腾科在中国的独家合作在推进双方公司业务发展的同时，也将改善项目所在地的生态环境。”

“亚洲洁能资本的光伏投资业务发展迅速，他们理解并确保最合理的能源密度、最高的系统可靠性、能源使用的安全性，而更重要的是，他们知道如何让客户获得最高的满意度。”腾科首席执行官Mr. Jeffrey Hohn表示，“亚洲洁能资本与腾科的光伏项目合作前景非常广阔。”