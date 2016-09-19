名校校长鼎力相助第三届中国在线教育高峰论坛

听众踊跃报名仅剩少量席位

上海2016年9月19日电 /美通社/ -- 第三届中国在线教育高峰论坛（www.iedushow.com）即将于9月20-21日在上海龙之梦万丽酒店召开。论坛由全国信息技术标准化技术委员会教育技术分技术委员会（暨教育部教育信息化技术标准委员会），移动互联网教育产业联盟和上海博华国际展览有限公司主办。活动以“科技助力教育-共谋教育未来”为主题，打造在线教育与教育信息化之行业盛会，搭建在线教育企业与教育信息化用户之间的桥梁，让优秀的教育内容及技术走进校园，服务更多的教师和学生，实现优质教育资源共享，提升每个人享有优质教育的机会，提升自我。

本次论坛得到了教育信息化领域专家、教育信息化体质内管理者、知名K12校长和知名教育信息化及在线教育企业的鼎力支持，他们将于论坛现场分享时下最新的话题，最新的观点，最新的技术，并与现场与会者进行头脑风暴。

论坛议程



论坛议程

部分嘉宾介绍



论坛部分演讲嘉宾

(从左至右顺序)

祝智庭

华东师范大学终身教授，教育技术学博士生导师，任华东师大教育信息化系统工程研究中心主任；兼任教育部教育信息化技术标准委员会主任、国家发改委促进智慧城市健康发展部际协调专家组成员。主要研究领域包括教育信息化理论、教育信息化系统架构与技术标准、智慧教育环境建设与创新应用、面向信息化的教师发展、创客教育以及数字化时代的教育文化变革等。

施建国

浙江省教育技术中心主任，2005年起从事教育技术装备和教育信息化工作，主持制订《浙江省教育信息化“十二五”发展规划》，提出“一网二库三平台四体系”建设目标和“融合创新，特色发展”的推进策略。主持制订各类学校教育技术装备标准和技术规范，其中“普通高中通用技术专用教室建设整体解决方案的实践研究”课题，曾获教育部基础教育课程改革教学研究成果二等奖，最近3年在教育技术领域全国专业杂志上发表学术论文14篇。





张礼明

张礼明为前华尔街英语（中国）创始副总经理、华尔街英语中国的缔造者之一。2014年加入51Talk无忧英语，成为51Talk联合创始人兼COO。张礼明同时担任上海市政协委员、上海市工商联常委。





石立勇

阿里云教育与创业孵化首席架构师，致力于阿里云教育生态体系建设。主要负责阿里云教育行业客户的上云解决方案咨询以及合作伙伴赋能。加入阿里云之前曾先后任职于Oracle、IBM等知名IT公司，担任首席技术顾问、架构师，长期从事解决方案架构咨询、项目实施以及培训等方面的工作。

费良宏

AWS首席云计算技术顾问。在过去的20多年他一直从事软件架构、程序开发以及技术推广等领域的工作。他的兴趣主要是研究软件架构的演进，尤其是云计算方面的架构实践。费良宏经常在各类技术会议上发表演讲进行分享，他还是多个技术社区的热心参与者。他擅长Web领域应用、移动应用以及机器学习等的开发，也从事过多个大型软件项目的设计、开发与项目管理。目前他专注与云计算以及互联网等技术领域，致力于帮助中国的开发者构建基于云计算的新一代的互联网应用。

本次论坛历时2天时间，将会有超过60位演讲嘉宾，从学习的不同阶段和维度，做主题演讲和分享。

论坛第一天以在线教育为核心，旨在打造在线教育全产业链整体解决方案，着力解决在线教育企业面临的两个最大难题-融资和变现，一场针对在线教育企业，一场针对私立校板块，主论坛特别邀请了26位主演讲嘉宾进行精彩分享，演讲嘉宾来自在线教育平台运营方，在线教育内容提供方，在线教育技术支持方，在线教育终端用户。论坛第二天以教育信息化与在线教育的结合为核心，探索在线教育与日常教学之间的有益尝试和探索。现已有1000多位听众积极报名参与，仅剩少量听会席位，登陆官网网站 www.iedushow.com 了解更多详情。

下届预告