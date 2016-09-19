上海国际商业及工程照明展览会将为照明企业带来营销新突破

锁定酒店及商业工程领域





上海2016年9月19日电 /美通社/ -- 由中国照明电器协会和上海博华国际展览有限公司联合主办的上海国际商业及工程照明展，将于2017年4月26-28日在上海浦东新国际博览中心举办。作为上海酒店工程及商业空间系列展旗下的主题展会之一，照明展以商业空间及酒店照明为主题，以终端买家需求为导向，致力于搭建商业及酒店照明领域的信息交流、商贸合作的桥梁，为更多照明企业拓展工程项目商机。



定位酒店及商业工程领域，获得广东照明企业积极反馈

近年来，我国商业照明市场规模不断增长，预计2016年市场规模将达到358亿。很多企业也纷纷将目光锁定在商业照明这一领域。但如今国内绝大多数照明展观众都以经销、代理为主，摆在企业面前的问题是去哪里寻找酒店、商业空间这些领域的资源呢？在哪个平台上可以接触到设计师、地产商们呢？上海国际商业及工程照明展给出了答案。展会锁定酒店及商业工程领域，以酒管公司、商业地产、设计师等终端买家为导向，为商业照明的企业带来更多酒店及商业工程项目商机。

7-8月间，在展会主办方中国照明电器协会温其东副秘书长的带领下，上海照明展的工作人员一行拜访了广东一带的知名照明企业：如西顿照明、TCL 照明、雷士照明、元晖光电、FSL 佛山照明、汤石照明、罗姆尼、新特丽照明、品上照明、华艺照明、光阳电器、SAT 照明等10余家商照企业。在交流中，企业们纷纷表示商业照明市场的前景超出预期，并将发展重心锁定至酒店、商业空间、购物中心、博物馆、体育馆等照明领域。同时企业也认可并支持展会的观众定位，表示希望2017能在展会现场见到更多工程买家。



截止8月底，2017年展会已有汤石照明、新特丽照明、利尔达集团、百亨光电、日上光电、巨光电器、世荣电子、丰度电子、卡莎慕、云客智能等一大批的国内外照明、智控名企确定参展，同时西蒙电器、雷士照明、FSL佛山照明、罗姆尼、TCL照明、华艺、光阳、SAT 照明等企业也陆续预留了明年的展位。



上海照明展的工作人员拜访了广东知名照明企业

全球市场推广、丰富的行业活动，带来更多商照终端客户

2017年展会将整合UBM集团建材类展会的优势资源，利用UBM全球代理网络在海内外进行推广，与超过200家的全球行业及大众媒体进行合作，充分提高展会曝光度。与此同时，主办方加强与中旅协、商业地产协会、中国百货协会、中国地产建筑师联盟等组织的深入合作，组织有采购需求的商业地产业主、酒店管理集团、设计师等终端买家到会。

另外，展会同期举办的“上海建筑与室内设计周”、商业空间照明趋势论坛、酒店及商业空间照明主题样板房等活动，将与到会观众分享未来照明发展方向。此外，主办方还将特别打造专场商贸配对会活动，组织一批有工程采购需求的商业地产、大型购物中心的 VIP 买家到会，根据其采购意向预先安排商谈时间，在现场特设的商贸配对区与展商进行一对一商谈交流，提升效率节约时间，助力企业获得更多商机。



论坛现场



商贸配对

2017上海国际商业及工程照明展不仅为供需双方搭建起商业及酒店照明领域商贸合作的高效平台，还将成为照明未来趋势、信息交流分享的平台，必将为参展商和观众们带来最适合的服务和更多的商贸合作机会。

欲了解更多展会信息，请关注展会官网 www.expolight.cn 。

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官方微信

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参展报名：



上海博华国际展览有限公司

雷小姐

邮箱：helen.lei@ubmsinoexpo.com

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备注：



关于上海酒店工程及商业空间系列展

酒店展二期暨上海酒店工程及商业空间系列展 HOTEL PLUS-Total Solution for Commercial Properties（2017年4月26-28日 上海新国际博览中心）旨在为酒店、商场、餐厅、办公楼、医院等公共商业空间提供一站式采购平台，是全面展示建筑与装饰、工程与设计、照明与灯饰、空间与陈设、软装与家具、清洁与环保、智能与休闲的产品、服务和解决方案于一体的超级大型专业展览会。2017年预计将有2000家供应商和10万专业观众参加，展会总面积将达到20万平米。

关于上海博华国际展览公司

上海博华国际展览有限公司是国内领先的专业展会，大型会议以及B2B在线贸易采购平台的主办机构，是位于伦敦交易所上市的博闻集团（UBM plc）在中国的中外合资企业。公司专业服务于展会行业超过22年，涉及家具、酒店、智能产业以及照明灯饰、装饰设计、休闲与游艇、清洁、药品与食品等8大领域的专业展览会，共涉及62个国际性展览活动，8个B2B在线交易平台网站，总展出面积达到90万平方米，在北京和广州设有办事处。

孙海磊先生

邮箱：leon.sun@ubmsinoexpo.com

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