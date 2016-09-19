贝达弗在伦敦时装周上发布2017春夏系列

丽芙-泰勒和贝达弗携手打造2017春夏Capsule套装系列

伦敦2016年9月19日电 /美通社/ -- 丽芙-泰勒(Liv Tyler)为贝达弗(Belstaff)打造的第二代Capsule套装系列牢牢抓住了上世纪60年代末英国乡村的热烈氛围，摇滚明星们正是在那时被英国乡村所吸引。新系列的式样借鉴了当时身处时代大潮、具有自由精神的非凡女性的着装，尤其是借鉴了安妮塔-帕伦伯格(Anita Pallenberg)和玛丽安娜-菲斯福尔(Marianne Faithfull)所身着的服装。这结合了丽芙的女性风格和她对贝达弗往季军装代表作的热爱，由此创造出了强大、女性化和好玩的Capsule套装系列。

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新系列的色彩反映了英国乡村的夏日景色 -- 其线索来自于丽芙主演的突破性电影《偷香》(Stealing Beauty)（由贝托鲁奇(Bertolucci)执导），富有中性色彩和大量采用水洗牛仔元素，黑色背景中的花卉图案更是显眼。

新系列以触感柔软为核心要义，在这样的背景下，配以肩章（灵感来自于贝达弗往季作品的“布鲁宗”夹克）的摩托车骑手短款皮夹克能够搭配灰绿色的山羊皮西服裙。

帕伦伯格着装风格的四个口袋在棉布结构中有序排列，与此同时来自贝达弗往季作品的披肩外套采用轻盈的亚麻混纺材料，进行彻底的改造，帮助展现现代气息更为浓厚的宽松女性气质。

军装的影响还能在四个口袋所在的区域和披肩上看出来，而这两个地方皆可防水。军装上的纽扣也被用于条纹针织和短款古典宫廷夹克。这样的图案结构能够与更为轻松的风格和谐共存，恰如一款拥有四个口袋的牛仔裙，它借鉴了贝达弗传统上的外套，并且能搭配阔腿七分裤和自由奔放的圆点花纹真丝上衣与宽腿裤，这样的设计乃是丽芙取材于凯瑟琳-赫本(Katherine Hepburn)。

来自丽芙2016秋冬Capsule套装系列的Amira手袋是如此大受欢迎，以至于它在新系列中采用山羊皮和其它色彩重新登场。铆钉凉鞋则让新系列显得更加完美。

贝达弗2017春夏主题 -- 穿越荒野

贝达弗的2017春夏系列隆重纪念范布伦(Van Buren)姐妹1916年在美国进行的5500英里史诗般骑行，当时她们动员女性参军，并为女性获得投票权铺平了道路。贝达弗的新系列采用了她们当时所穿着的军装和机车风格的服装，并借鉴了她们当时所经过的风景，还加入了更为女性化的式样元素。

贝达弗系列创意总监Delphine Ninous解释说：“今年是范布伦骑行100周年，这件大事真正展现了她们当时是有多么进步。我们想要发掘这样的自然力量，通过服装展现她们的力量以及女性风采。”

来自贝达弗男装2017春夏系列的4款服装也在发布之列。为了重现穿越美国荒野之旅的氛围，模特们就直接站在荒原场景的前面进行展示。

贝达弗首席执行官加文-黑格(Gavin Haig)表示：“贝达弗一直都能吸引勇敢、具有独立精神和向往自由冒险的人士，并能为他们提供服装，让他们去测试他们自己和贝达弗品牌的极限所在。范布伦姐妹正是展现这种精神的完美典范，灵感得自于她们的新系列可以真实展现贝达弗品牌的关键特质 -- 保护、功能和风格，而且不会对女性风采造成负面影响。”

外套和皮衣与意料中的一样至关重要，但是柔软也获得了新的重要性。女性内衣的细节影响重大，例如遮挡胸部和底边不对称。关键服装包括带有褶饰（自始至终都存在的特征）的棉布衬衫和丝绸服装。毛线衫灵感来自于摩托车；裤子采用红白对比侧边条纹；针织衫重量很轻，富有女性色彩，不过灵感却是来自于军装中的内衣。贝达弗还由此推出了的白色和银色的高帮运动鞋。

贝达弗和Imatta（制造与销售高档眼镜的市场领导者）今天宣布，双方已经就推出贝达弗眼镜签署了合作协议。将在2017年春季推出的首个系列会采用来自于贝达弗设计思想的灵感，在传统和创新之间寻求平衡。像Aviator这样的经典太阳镜会凭借位于眼镜中梁的贝达弗标志性上蜡皮革（可拆卸）重新登场，另外像边框带有金属丝网（一样可拆卸）的圆形镜片这样的新型眼镜也将推出。这项合作主要是面向太阳镜和光学眼镜，所有眼镜都将使用上好材料在日本手工制作。新眼镜系列将在贝达弗店面、特定百货公司、时尚旅游零售店面及独立光学眼镜店进行全球发售。

#AcrossTheWilderness（穿越荒野）

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