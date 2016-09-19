马头动力工具参展上海工业装配与传输技术展览会

工业“4.0”中装配领域的智能发展

上海2016年9月19日电 /美通社/ -- 8月24日-26日，全球装配领域电动和气动工具的佼佼者，马头动力工具(Desoutter)携明星产品登陆第十届上海国际工业装配技术与传输技术展览会(以下简称“AHTE”)。



马头动力工具展示智能装配工具

在展会中，马头动力工具向业界展示了旗下领域的多款动力工具产品和解决方案，还通过对不同应用场景和实际操作环境的模拟演示整合运用多元化的应用单元向客户展示装配线六级防错的理念，为广大客户带来了生动的现场体验，加深客户对马头动力工具产品的了解和认知，赢得了众多现场观众的赞誉与认可。

马头动力工具致力于为客户提供先进的生产力，帮助客户提高生产效率。在本次展会中，马头动力工具结合“工业4.0”， 突出智能装配在智能工厂中的作用，相信随着工厂的不断智能升级，对于装配的自动化要求也不断提高。马头动力工具的多款智能工具可帮助实现工艺优化，提高生产效率，降低生产成本：

自动送钉 +人机协作机器人 ：应用于无人/少人生产线，通过提高紧固件装配中的自动化水平，从而有效降低人工成本。

：应用于无人/少人生产线，通过提高紧固件装配中的自动化水平，从而有效降低人工成本。 PivotWare过程控制系统: 管理生产线，跟踪整个生产过程，上传保存生产数据，满足生产过程中的大数据需求，实现工业4.0的转换 。

另外可媲美油压脉冲工具，兼备普通传感器式电动工具的精度与数据追溯功能的传感器式电动脉冲工具，扭矩高达45Nm无任何反力，并可有效改善夹紧力；完美应用于家电行业与电子行业螺钉装配的微扭螺刀，特别适用于各种塑料件的装配，扭矩范围低至0.06-0.8Nm，既满足生产装配中高精度高效率的要求，又保证了数据的完整可追溯性。

在参与展会展示产品的同时，马头动力工具还积极参与了展会同期各类技术讨论，在新能源汽车电池、电机装配技术、白色家电装配、发动机装配和汽车总装等技术论坛，和广大客户分享了装配领域的应用发展和技术特点。马头动力工具始终致力于为客户提供更高生产力，从未停止开拓和创新，深耕于装配领域各类应用，专注于完整全面的解决方案，为品牌持续注入创新力。